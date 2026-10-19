Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026: atleta vietnamita conquista el bronce en lanzamiento de jabalina

Tokio (VNA) – La atleta vietnamita Nguyen Thi Ngoc Thuy ganó la medalla de bronce en la prueba femenina de lanzamiento de jabalina, clase F54, en los V Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, y sumó así una nueva presea al medallero de Vietnam.



Nguyen Thi Ngoc Thuy logró una marca de 12,16 metros, que le permitió ocupar el tercer puesto con 469 puntos según el sistema de puntuación Raza. La iraní Elham Salehi conquistó el oro con un lanzamiento de 16,44 metros (845 puntos), mientras que su compatriota Masoumeh Tourani obtuvo la plata con una marca de 14,99 metros (735 puntos).



La medalla de Nguyen Thi Ngoc Thuy supone un nuevo logro para el equipo vietnamita de paraatletismo en esta competición.



Con anterioridad, el levantador de pesas Le Van Cong consiguió ese mismo día la medalla de plata en la categoría masculina de 49 kg, convirtiéndose en el primer deportista vietnamita en subir al podio en esta edición.



Los V Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026 se celebran del 18 al 24 de octubre en Japón y reúnen a deportistas de 45 países y territorios de Asia, que compiten en 18 disciplinas deportivas./.

VNA