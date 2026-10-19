Líder vietnamita pronuncia discurso politico en Universidad de Copenhague

Copenhague (VNA) –En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronunció hoy un discurso político en la Universidad de Copenhague, titulado “De los cuentos de hadas al horizonte de cooperación entre Vietnam y Dinamarca en la nueva era”.



Al acto asistieron el presidente del Parlamento danés, Henrik Frandsen; delegaciones de alto nivel de ambos países; así como profesores, científicos, estudiantes y amigos de Vietnam.



Una amistad que se ha fortalecido con el tiempo



En su intervención, el máximo dirigente destacó que los casi 9.000 kilómetros que separan Hanoi de Copenhague nunca han sido un obstáculo para dos pueblos que se profesan un profundo respeto y un sincero afecto. Por eso, dijo, este encuentro con profesores, estudiantes y amigos daneses tiene un significado especial: queremos convertir los sólidos lazos de amistad que nos unen en un modelo de cooperación renovado en esta nueva etapa.



Al compartir sobre la historia de desarrollo del país indochino, ratificó que Vietnam valora especialmente la experiencia de Dinamarca en el fortalecimiento de la confianza social, la transparencia y la responsabilidad de la administración pública, así como en la aplicación de políticas estables.



Tras reconocer las numerosas similitudes y ventajas complementarias entre ambos países, Vietnam considera a Dinamarca un socio fiable y un amigo cercano con el que compartir experiencias, aprender mutuamente y generar nuevo valor de cara al futuro.



Recordó que en 1971, cuando Vietnam todavía estaba en guerra y sufría una enorme devastación, Dinamarca fue uno de los primeros países de Europa occidental en establecer relaciones diplomáticas con nuestro país.



Reiteró que Vietnam siempre ha agradecido y valorado profundamente la sincera ayuda del pueblo danés, tanto durante la lucha por la independencia como en la posterior reconstrucción del país.



Desde aquellos primeros vínculos, las relaciones bilaterales no han dejado de ampliarse. Hoy, más de 150 empresas danesas operan en Vietnam y desarrollan numerosos proyectos pioneros de gran envergadura. A lo largo de estos 55 años, la cooperación ha evolucionado: de una relación basada en la asistencia hemos pasado a una colaboración más amplia, multidimensional y mutuamente beneficiosa en ámbitos como el comercio, la inversión, la educación, la salud y los intercambios entre nuestros pueblos. Ahora, esa cooperación se extiende también a la energía, el clima y la tecnología.



Tras 55 años de amistad, el secretario general y presidente To Lam destacó dos lecciones fundamentales.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en el evento. (Fuente: VNA)





En primer lugar, la relación bilateral ha superado los altibajos de la historia, sentando las bases de una profunda confianza mutua y creando condiciones sólidas para una nueva etapa de desarrollo.



En segundo lugar, la cooperación debe adaptarse con flexibilidad a las nuevas circunstancias. Tras el establecimiento de la Alianza Integral en 2013 y de la Alianza Estratégica Verde en 2023, ambos países necesitan avanzar hacia un modelo de cooperación más amplio y estratégico, que combine las fortalezas de Dinamarca en ciencia, tecnología y transición ecológica con la determinación política de Vietnam y su potencial para impulsar un desarrollo rápido y sostenible.



Resaltó que Vietnam y Dinamarca comparten principios fundamentales: la autodeterminación y la resiliencia, el respeto a la soberanía y la integridad territorial, la defensa del derecho internacional y del multilateralismo, y la voluntad de mantener abiertas las vías del diálogo y la cooperación.



Al considerar a Dinamarca un amigo de confianza y un socio importante, To Lam propuso elevar el nivel de las relaciones bilaterales, pasando de la Alianza Estratégica Verde a un marco de cooperación estratégica más integral. Este paso permitiría convertir los vínculos entre ambos países en un modelo de cooperación entre una nación del Sudeste Asiático y un socio nórdico, al tiempo que reforzaría su papel como socios estratégicos clave entre la ASEAN y la Unión Europea (UE).



La innovación en los mecanismos de cooperación económica, pasando del apoyo a la cocreación, permitirá generar nuevo valor para ambos países. Vietnam y Dinamarca no solo cuentan con mercados, recursos y tecnologías complementarios, sino que también comparten intereses en el desarrollo de cadenas de suministro seguras y la defensa del libre comercio.



Al destacar la importancia de reforzar la cooperación en ciencia y tecnología, transición verde, transición energética justa y lucha contra el cambio climático, el secretario general y presidente To Lam subrayó que Vietnam aspira a lograr un crecimiento acelerado sin comprometer el medio ambiente ni quedarse rezagado en el ámbito tecnológico. Por ello, la ciencia y la tecnología, la transición verde y la transición energética deben convertirse en pilares emblemáticos de las relaciones bilaterales.



Como uno de los países pioneros en transición verde y energía eólica, Dinamarca cuenta con una valiosa experiencia en planificación territorial y economía marítima. Vietnam, por su parte, posee más de 3.200 kilómetros de costa y un importante potencial de energía eólica marina. La cooperación en este ámbito no solo contribuirá al desarrollo de una nueva industria y a la creación de un modelo de colaboración en energías renovables que respalde los esfuerzos mundiales contra el cambio climático, sino que también sentará las bases para que Dinamarca participe como socio de la ASEAN en la planificación de la Red Eléctrica de la ASEAN.



To Lam propuso reforzar los intercambios entre los pueblos, la educación y la formación como base duradera de las relaciones bilaterales. Destacó que Vietnam necesita talento altamente cualificado y que Dinamarca cuenta con una sólida capacidad científica y educativa, por lo que abogó por impulsar proyectos conjuntos de investigación, programas de doctorado compartidos y la cooperación universitaria, incluida la posibilidad de que la Universidad de Copenhague establezca un campus en Vietnam.



Asimismo, subrayó que la comunidad vietnamita en Dinamarca constituye un puente clave para fortalecer la cooperación y los vínculos entre las nuevas generaciones. Añadió que ambos países comparten su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y el diálogo para afrontar desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica.



En la Universidad de Copenhague, el secretario general y presidente To Lam evocó el legado del científico danés Niels Bohr y su compromiso con la paz, destacando la importancia de la cooperación internacional para prevenir los riesgos del progreso tecnológico, especialmente en la era de la inteligencia artificial. Vietnam desea trabajar con Dinamarca para promover el diálogo sobre responsabilidad, seguridad y derechos de la comunidad.



Asimismo, ambos países deben reforzar la cooperación en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, así como los vínculos entre la ASEAN y Dinamarca, y entre la ASEAN y la UE. Vietnam espera que Dinamarca apoye la seguridad y la libertad de navegación conforme al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982. Estos valores compartidos permitirán contribuir a un mundo más pacífico, justo y sostenible.



Forjando una profunda confianza y abriendo nuevos horizontes de cooperación



El secretario general y presidente To Lam destacó que, en 55 años de relaciones, Vietnam y Dinamarca han construido una sólida confianza y superado juntos numerosos desafíos. Recordó refranes de ambos países para subrayar que la unidad, el intercambio de conocimientos y el apoyo mutuo permitirán convertir los retos globales en oportunidades. Asimismo, animó a los estudiantes presentes a contribuir al desarrollo de los vínculos bilaterales.



Evocando un cuento de Andersen, afirmó que, si las generaciones anteriores sembraron las primeras semillas de la amistad, ahora corresponde a las nuevas generaciones seguir cultivándolas mediante la confianza, el conocimiento y la determinación.



Tras pronunciar el discurso, el máximo dirigente respondió a preguntas sobre el papel de la transición verde en el desarrollo de Vietnam y subrayó que esta no es una tendencia pasajera ni un mero compromiso medioambiental, sino un motor del crecimiento futuro y un pilar del nuevo modelo económico del país, que aspira a mantener un crecimiento medio de dos dígitos en los próximos años.



La transformación verde permitirá a Vietnam pasar de un modelo basado en los recursos y la mano de obra a otro sustentado en la productividad y las tecnologías limpias. También abrirá oportunidades en sectores como las energías renovables, el almacenamiento energético, la economía circular, los materiales ecológicos y la agricultura sostenible.



En este contexto, To Lam propuso reforzar la cooperación con universidades internacionales, incluida la Universidad de Copenhague, en investigación sobre políticas y transición energética, desarrollo de energías renovables, agricultura sostenible y formación de recursos humanos altamente cualificados.



Para evitar la trampa de los ingresos medios, resaltó que Vietnam busca transformar su modelo de crecimiento mediante tres cambios: priorizar la productividad y la innovación frente a la mano de obra barata; impulsar un desarrollo verde, digital e inclusivo; y equilibrar las exportaciones con el mercado interno.



Para ello, dijo, Vietnam enfoque en impulsar un crecimiento basado en la ciencia, la tecnología y la innovación, reformar las instituciones para ampliar las oportunidades de desarrollo e invertir en capital humano.



El líder destacó que la educación y la formación son prioridades nacionales. Vietnam pretende mejorar la calidad educativa, adaptar la formación a las necesidades del mercado laboral, desarrollar competencias digitales y atraer talento nacional e internacional. También apuesta por las energías renovables, la economía circular y un crecimiento más verde y resiliente.



Por último, aclaró que avanzar hacia un modelo de crecimiento más equilibrado entre producción y consumo no significa reducir el papel de la producción ni de las exportaciones. El objetivo es combinar una capacidad productiva competitiva con una mayor demanda interna, mediante el desarrollo del comercio electrónico, los pagos sin efectivo y nuevos sectores, como la economía nocturna, la economía creativa, la economía de baja altitud y las industrias culturales./.

