Máximo dirigente vietnamita dialoga con el presidente del Parlamento danés

Copenhague (VNA)-Al continuar su agenda en Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reunió hoy con el titular del Parlamento danés, Henrik Frandsen.



En sus palabras, la parte anfitriona enfatizó que Dinamarca se enorgullece de ser uno de los primeros países occidentales en establecer oficialmente relaciones diplomáticas con Vietnam en 1971.



Expresó su confianza en que la visita del máximo dirigente vietnamita a Dinamarca que se lleva a cabo en el momento de la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos bilaterales, dará un nuevo impulso a la amistad y la cooperación entre los dos países.



Mientras tanto, el visitante felicitó a Henrik Frandsen por su elección como presidente del Parlamento danés y expresó su deseo de que en su nuevo cargo, continúe apoyando a Vietnam y realice contribuciones activas a las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.



Vietnam siempre concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicional y la cooperación multifacética con Dinamarca, uno de sus socios importantes y fiables en la región nórdica y en la Unión Europea, reiteró.



Al abordar las relaciones bilaterales, ambos líderes constataron con satisfacción que, a lo largo de los últimos 55 años, el vínculo entre Vietnam y Dinamarca se ha fortalecido de manera continua y fructífera, evolucionando desde la cooperación tradicional para el desarrollo hacia la asociación integral en 2013 y la asociación estratégica verde en 2023; sentando así las bases para elevar aún más la relación bilateral a nuevos niveles.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Valoraron las contribuciones positivas de los Parlamentos de ambos países al fortalecimiento de la confianza política, la consolidación de las bases jurídicas, el impulso de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como de los intercambios entre los pueblos, creando condiciones favorables para el desarrollo integral de las relaciones bilaterales.



Sobre esa base, el máximo dirigente vietnamita propuso que el Parlamento danés siga prestando atención, apoyo e impulso a la implementación eficaz de los acuerdos de cooperación entre ambos Gobiernos, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la transición verde, las energías renovables, la ciencia y la tecnología, la innovación, la educación y la formación, y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Asimismo, pidió a reforzar el intercambio de experiencias en la elaboración institucional y jurídica sobre transformación digital, economía verde, economía circular y respuesta al cambio climático.



A su vez, Henrik Frandsen afirmó que el Parlamento danés apoya el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre todo en áreas que se ajusten a las fortalezas de Dinamarca y a las necesidades de desarrollo de Vietnam.



También expresó su confianza en que ambas partes sigan promoviendo los intercambios entre los pueblos y reforzando la coordinación en el marco de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea.



En el encuentro, los líderes acordaron seguir fortaleciendo la cooperación parlamentaria bilateral mediante el mantenimiento de los intercambios de delegaciones a todos los niveles; compartir experiencias en materia legislativa, de supervisión, de toma de decisiones sobre asuntos importantes del país, de construcción de un Estado de derecho, de mejora de la eficacia de la gobernanza nacional y de garantía del bienestar social.



Además, abogaron por profundizar la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales y promover el papel de los órganos legislativos de ambos países en el impulso del multilateralismo, el respeto del derecho internacional, la respuesta a los desafíos globales y la contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible.



Al referirse a cuestiones regionales e internacionales de interés común, destacaron la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como de resolver las disputas por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional.



En cuanto al Mar del Este, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, urgió al Parlamento danés que siga apoyando la postura de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de mantener la paz y la estabilidad, garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación y resolver pacíficamente las disputas de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.