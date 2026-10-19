Política

Máximo dirigente vietnamita dialoga con el presidente del Parlamento danés

Al continuar su agenda en Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reunió hoy con el titular del Parlamento danés, Henrik Frandsen.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reúne con el titular del Parlamento danés, Henrik Frandsen. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reúne con el titular del Parlamento danés, Henrik Frandsen. (Fuente: VNA)

Copenhague (VNA)-Al continuar su agenda en Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, se reunió hoy con el titular del Parlamento danés, Henrik Frandsen.

En sus palabras, la parte anfitriona enfatizó que Dinamarca se enorgullece de ser uno de los primeros países occidentales en establecer oficialmente relaciones diplomáticas con Vietnam en 1971.

Expresó su confianza en que la visita del máximo dirigente vietnamita a Dinamarca que se lleva a cabo en el momento de la conmemoración del 55.º aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos bilaterales, dará un nuevo impulso a la amistad y la cooperación entre los dos países.

Mientras tanto, el visitante felicitó a Henrik Frandsen por su elección como presidente del Parlamento danés y expresó su deseo de que en su nuevo cargo, continúe apoyando a Vietnam y realice contribuciones activas a las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Vietnam siempre concede gran importancia a las relaciones de amistad tradicional y la cooperación multifacética con Dinamarca, uno de sus socios importantes y fiables en la región nórdica y en la Unión Europea, reiteró.

Al abordar las relaciones bilaterales, ambos líderes constataron con satisfacción que, a lo largo de los últimos 55 años, el vínculo entre Vietnam y Dinamarca se ha fortalecido de manera continua y fructífera, evolucionando desde la cooperación tradicional para el desarrollo hacia la asociación integral en 2013 y la asociación estratégica verde en 2023; sentando así las bases para elevar aún más la relación bilateral a nuevos niveles.

vnanet_potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-dan-mach-9098735.jpg
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Valoraron las contribuciones positivas de los Parlamentos de ambos países al fortalecimiento de la confianza política, la consolidación de las bases jurídicas, el impulso de la cooperación económica, comercial y de inversión, así como de los intercambios entre los pueblos, creando condiciones favorables para el desarrollo integral de las relaciones bilaterales.

Sobre esa base, el máximo dirigente vietnamita propuso que el Parlamento danés siga prestando atención, apoyo e impulso a la implementación eficaz de los acuerdos de cooperación entre ambos Gobiernos, especialmente en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la transición verde, las energías renovables, la ciencia y la tecnología, la innovación, la educación y la formación, y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.

Asimismo, pidió a reforzar el intercambio de experiencias en la elaboración institucional y jurídica sobre transformación digital, economía verde, economía circular y respuesta al cambio climático.

A su vez, Henrik Frandsen afirmó que el Parlamento danés apoya el fortalecimiento de la cooperación bilateral, sobre todo en áreas que se ajusten a las fortalezas de Dinamarca y a las necesidades de desarrollo de Vietnam.

También expresó su confianza en que ambas partes sigan promoviendo los intercambios entre los pueblos y reforzando la coordinación en el marco de las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea.

En el encuentro, los líderes acordaron seguir fortaleciendo la cooperación parlamentaria bilateral mediante el mantenimiento de los intercambios de delegaciones a todos los niveles; compartir experiencias en materia legislativa, de supervisión, de toma de decisiones sobre asuntos importantes del país, de construcción de un Estado de derecho, de mejora de la eficacia de la gobernanza nacional y de garantía del bienestar social.

Además, abogaron por profundizar la coordinación en los foros parlamentarios multilaterales y promover el papel de los órganos legislativos de ambos países en el impulso del multilateralismo, el respeto del derecho internacional, la respuesta a los desafíos globales y la contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible.

Al referirse a cuestiones regionales e internacionales de interés común, destacaron la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los Estados, así como de resolver las disputas por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional.

En cuanto al Mar del Este, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, urgió al Parlamento danés que siga apoyando la postura de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) de mantener la paz y la estabilidad, garantizar la seguridad y la libertad de navegación y aviación y resolver pacíficamente las disputas de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #Dinamarca #cooperación parlamentaria
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita pronuncia discurso politico en Universidad de Copenhague

En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronunció hoy un discurso político en la Universidad de Copenhague, titulado “De los cuentos de hadas al horizonte de cooperación entre Vietnam y Dinamarca en la nueva era”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el primer ministro Le Minh Hung y diputadas. (Fuente: VNA)

Vietnam destaca las contribuciones de las diputadas al desarrollo nacional

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, y el primer ministro Le Minh Hung se reunieron y felicitaron hoy a diputadas del Parlamento de la XVI Legislatura y funcionarias de la Oficina del órgano legislativo, con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre).

La delegación de la Asamblea Nacional de Hanoi participa en un debate en grupo. (Foto: VNA)

Legisladores vietnamitas proponen reformas al Código Penal para reforzar la prevención del delito

Los legisladores debatieron hoy, en grupos de trabajo y en el marco del segundo período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de reforma del Código Penal, el proyecto de resolución del Parlamento sobre la aplicación de dicho código y la propuesta de modificación de la Ley sobre la Organización de los Organismos de Investigación Penal.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, deposita una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita deposita ofrenda floral en Monumento a los Héroes Daneses en Copenhague

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, depositó una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948, conocido como Monumento a los Héroes Daneses, situado en la fortaleza de Kastellet, en Copenhague.

El secretario general y presidente To Lam y el rey Frederik X pasan revista a la guardia de honor. Foto: VNA

Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Dinamarca

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, acompañado por su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Copenhague para comenzar una visita de Estado de tres días a Dinamarca.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibe al presidente de Suiza, Guy Parmelin. (Foto: VNA)

Vietnam y Suiza abren un nuevo camino para la Asociación Integral

La visita oficial del presidente suizo Guy Parmelin a Vietnam impulsa una nueva etapa de la Asociación Integral bilateral, con énfasis en el Tratado de Libre Comercio con la EFTA, la inversión, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos.