Máximo dirigente vietnamita visita Instituto Niels Bohr de Universidad de Copenhague

Copenhague (VNA) En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de una delegación vietnamita de alto nivel, visitó en la tarde del 19 de octubre (hora local) el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague.



Lo acompañó el rey de Dinamarca, Federico X.



Durante la visita, el director del Instituto Niels Bohr, Joachim Mathiesen, pronunció un discurso de bienvenida y presentó una visión general de la historia y las actividades de investigación de la institución.



Como uno de los principales centros de investigación en física de la Universidad de Copenhague, el Instituto es reconocido por sus contribuciones fundamentales a la física atómica y la mecánica cuántica. Actualmente, centra sus investigaciones en campos científicos de vanguardia, como las tecnologías cuánticas, la física de partículas y la astronomía.



El Instituto fue fundado en 1921 por iniciativa del célebre físico danés Niels Bohr, inicialmente bajo el nombre de Instituto de Física Teórica de la Universidad de Copenhague. Durante las décadas de 1920 y 1930, se convirtió en uno de los principales centros mundiales de investigación en física atómica y mecánica cuántica. En 1965, adoptó oficialmente el nombre de Instituto Niels Bohr.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, visitó el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague. (Fuente: VNA)

El Instituto Niels Bohr es un centro de investigación y formación en física de la Universidad de Copenhague, con fortalezas en física cuántica, física de partículas, astronomía, climatología y geofísica, así como biofísica. Actualmente, figura entre los centros de investigación en física más importantes de Europa del Norte.



Asimismo, es una de las unidades pioneras de la Universidad de Copenhague en la cooperación científica con Vietnam, especialmente en la conexión entre investigadores, el intercambio académico y la formación de recursos humanos altamente cualificados.



En julio de 2025, la Academia Internacional Niels Bohr (NBIA) firmó un memorando de entendimiento con el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE), ubicado en la provincia survietnamita de Quy Nhon.



Ambas partes acordaron promover el intercambio de científicos, la investigación conjunta, la organización de conferencias y seminarios, así como programas de formación doctoral. Se prevé poner en marcha actividades científicas conjuntas en el ICISE en 2026, con el objetivo de reforzar los vínculos entre las comunidades científicas de Dinamarca, Vietnam y el Sudeste Asiático.



En esta ocasión, el máximo dirigente vietnamita recorrió también el Laboratorio de Computación Cuántica y el Laboratorio de Fabricación de Tecnologías Cuánticas del Instituto Niels Bohr./.