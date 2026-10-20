Comunidad vietnamita en Hungría celebra Jornada de la Gran Unidad Nacional

Budapest (VNA) - La comunidad vietnamita en Hungría celebró recientemente en Budapest la primera Jornada de la Gran Unidad Nacional, con el objetivo de fortalecer la cohesión comunitaria, preservar la identidad cultural y promover la imagen de Vietnam en el país europeo.



El evento también rindió homenaje a las féminas con motivo del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre) y se sumó a las actividades por el Día de la Cultura de Vietnam, que se celebra el 24 de noviembre en Hungría.



La actividad fue organizada conjuntamente por la Asociación de Vietnamitas en Hungría y la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Hungría, bajo el auspicio de la Embajada de Hanoi en este país.



En su intervención, el embajador de Vietnam en Hungría, Bui Le Thai, destacó que la gran unidad nacional constituye una valiosa tradición y una fuente de fortaleza del pueblo vietnamita, sintetizada por el Presidente Ho Chi Minh en su célebre enseñanza: “Unidad, unidad, gran unidad; éxito, éxito, gran éxito”.



Subrayó que, para los vietnamitas residentes en el extranjero, este espíritu de solidaridad les permite apoyarse mutuamente, superar dificultades, construir una comunidad sólida e integrarse en la sociedad de acogida, al tiempo que preservan su identidad cultural y mantienen sus vínculos con la patria.



El diplomático valoró las contribuciones de las asociaciones comunitarias en el apoyo a los compatriotas, el mantenimiento de las actividades colectivas y la atención a las nuevas generaciones.



Expresó su deseo de reforzar la coordinación entre las organizaciones y fomentar una mayor participación de los jóvenes vietnamitas, especialmente de quienes han nacido y crecido en Hungría, para preservar la lengua vietnamita y las tradiciones nacionales.



Con motivo del Día de la Mujer Vietnamita, el embajador reconoció las contribuciones de las féminas en Hungría a la construcción familiar, la preservación de los valores culturales tradicionales y la participación en actividades sociales y humanitarias.



También elogió la dedicación y las iniciativas de la presidenta de la Asociación de Mujeres Vietnamitas en Hungría, Phan Thi Bich Thien, en la organización de la jornada y de otras actividades comunitarias, que contribuyen a promover la solidaridad y el apoyo mutuo entre los compatriotas.



En el marco de las actividades por el Día de la Cultura Vietnamita, el evento presentó aspectos destacados de la cultura, las costumbres y la gastronomía de Vietnam al público húngaro, contribuyendo a impulsar los intercambios entre los pueblos y profundizar el entendimiento mutuo entre ambos países./.

VNA