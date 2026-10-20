Política

Vietnam y Surinam impulsan cooperación

El embajador de Vietnam en Brasil concurrente en Surinam, Bui Van Nghi, realizó una visita de trabajo a este país sudamericano con el objetivo de consolidar las relaciones de amistad bilaterales, promover la cooperación económica y estrechar los vínculos empresariales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)
Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Buenos Aires (VNA) – El embajador de Vietnam en Brasil concurrente en Surinam, Bui Van Nghi, realizó una visita de trabajo a este país sudamericano con el objetivo de consolidar las relaciones de amistad bilaterales, promover la cooperación económica y estrechar los vínculos empresariales.

Durante su visita, el embajador Bui Van Nghi fue recibido por la presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings-Simons, y mantuvo reuniones de trabajo con representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores; Economía, Emprendimiento e Innovación Tecnológica; Justicia y Seguridad; así como de la Cámara de Comercio e Industria de Surinam (KKF), la Agencia de Promoción de Inversiones y Comercio de Surinam (SITA) y la empresa petrolera estatal Staatsolie.

En el encuentro, la presidenta Jennifer Geerlings-Simons valoró positivamente los vínculos de amistad entre ambos países y manifestó su interés en ampliar la cooperación con Vietnam en agricultura, acuicultura, intercambio de expertos y formación técnica, con miras a mejorar la capacidad productiva y garantizar la seguridad alimentaria.

Ambas partes también abordaron la posibilidad de elaborar un memorando de entendimiento sobre consultas políticas entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, intensificar los intercambios de delegaciones y organizar actividades con motivo del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, que se conmemorará en 2027.

En el ámbito económico, la presidenta surinamesa expresó su interés en aprovechar la experiencia de Vietnam en agricultura, pesca y acuicultura, procesamiento de alimentos, energía, industria maderera y tecnologías digitales.

Surinam está elaborando una hoja de ruta para impulsar la industrialización durante los próximos cinco años, con el objetivo de diversificar su economía, desarrollar las pequeñas y medianas empresas, atraer inversión extranjera e incrementar el valor agregado nacional, informó.

Ambas partes coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos empresariales, intercambiar información sobre los mercados y estudiar proyectos de inversión que respondan a las necesidades y capacidades de los dos países.

Durante la reunión con representantes de Staatsolie, el embajador Bui Van Nghi propuso establecer vínculos entre la empresa petrolera estatal surinamesa y el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), así como otras empresas del sector, para intercambiar experiencias, promover la cooperación técnica, formar recursos humanos y explorar oportunidades de inversión.

En el marco de la visita, ambas partes organizaron en Paramaribo un seminario sobre cooperación para el desarrollo agrícola sostenible entre Vietnam y Surinam, con la participación de más de 70 empresas de los dos países.

Los asistentes intercambiaron opiniones sobre el aumento de la productividad, la aplicación de la ciencia y la tecnología, la conservación y el procesamiento poscosecha, la capacitación técnica y la posibilidad de poner en marcha proyectos piloto de cooperación en agricultura y acuicultura.

Asimismo, el embajador Bui Van Nghi se reunió con la comunidad vietnamita residente en Surinam para conocer su situación laboral y sus condiciones de vida.

El diplomático reafirmó que la Embajada de Vietnam continuará coordinándose con las autoridades locales para atender los asuntos consulares y garantizar la protección de los ciudadanos vietnamitas.

La visita contribuyó a consolidar las relaciones entre Vietnam y Surinam y permitió identificar ámbitos concretos de cooperación en agricultura, petróleo y gas, industria de procesamiento, formación de recursos humanos y vinculación empresarial, sentando las bases para impulsar una relación bilateral más sustantiva y efectiva en el futuro próximo./.

VNA
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