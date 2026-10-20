Asamblea Nacional de Vietnam busca institucionalizar las directrices del Partido sobre la reforma judicial

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam continúa hoy su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, con debates en grupos sobre varios proyectos legislativos, entre ellos los relativos a la reforma judicial y la recuperación de activos vinculados a delitos.



Los legisladores examinan los proyectos de modificación del Código de Procedimiento Penal y de la Ley de Acuerdos Internacionales, así como las propuestas de resolución sobre la aplicación del Código y un mecanismo piloto de recuperación y tratamiento de activos vinculados a delitos sin necesidad de una condena penal.



Según el informe sobre la recepción de opiniones, las explicaciones y la revisión del proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía Popular Suprema ha revisado sus disposiciones para institucionalizar las directrices del Partido sobre la reforma judicial, la transformación digital, el control del poder y la protección de los derechos humanos y ciudadanos. La revisión también busca garantizar la viabilidad de las normas y definir las condiciones de aplicación y las responsabilidades de los organismos y personas competentes.



La Fiscalía Popular Suprema ha coordinado con el Ministerio de Seguridad Pública y otros organismos pertinentes la revisión de las disposiciones relacionadas entre los proyectos legislativos sometidos a la Asamblea Nacional durante este período de sesiones y las leyes vigentes, con el fin de garantizar la coherencia del sistema jurídico.



El proyecto de resolución sobre el mecanismo piloto de recuperación y tratamiento de activos vinculados a delitos sin necesidad de una condena penal busca mejorar la eficacia de la recuperación de bienes relacionados con delitos de blanqueo de capitales, económicos, de corrupción y de abuso de cargo, así como evaluar la viabilidad del mecanismo en las condiciones de Vietnam.



El texto establece los casos, fundamentos y condiciones para aplicar el mecanismo, las competencias de los organismos pertinentes y los procedimientos para resolver estos asuntos. Su ámbito de aplicación comprende los organismos encargados de los procedimientos penales, las fiscalías y los tribunales populares competentes, así como otras organizaciones y personas involucradas.



El proyecto consta de tres capítulos y 22 artículos, que regulan las disposiciones generales, los procedimientos para examinar y resolver los casos, y la organización de la aplicación y la entrada en vigor.



Durante la sesión plenaria de la tarde, la Asamblea Nacional escucharán las presentaciones y los informes de evaluación de los proyectos de modificación de determinadas disposiciones de las leyes de Comercio, Competencia, Gestión del Comercio Exterior y Protección de los Derechos del Consumidor; la de Electricidad, y las de Educación Física y Deportes, Turismo, Bibliotecas, Cinematografía, Patrimonio Cultural, Publicidad y Prensa.



Posteriormente, los diputados también debatirán en grupos estos proyectos legislativos./.

VNA