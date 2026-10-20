Política

Asamblea Nacional de Vietnam busca institucionalizar las directrices del Partido sobre la reforma judicial

Los diputados analizan cambios al Código de Procedimiento Penal y un mecanismo piloto para recuperar activos vinculados a delitos sin condena penal.

En el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de XVI Legislatura. (Fuente: VNA)
En el segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional de Vietnam de XVI Legislatura. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam continúa hoy su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, con debates en grupos sobre varios proyectos legislativos, entre ellos los relativos a la reforma judicial y la recuperación de activos vinculados a delitos.

Los legisladores examinan los proyectos de modificación del Código de Procedimiento Penal y de la Ley de Acuerdos Internacionales, así como las propuestas de resolución sobre la aplicación del Código y un mecanismo piloto de recuperación y tratamiento de activos vinculados a delitos sin necesidad de una condena penal.

Según el informe sobre la recepción de opiniones, las explicaciones y la revisión del proyecto de modificación del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía Popular Suprema ha revisado sus disposiciones para institucionalizar las directrices del Partido sobre la reforma judicial, la transformación digital, el control del poder y la protección de los derechos humanos y ciudadanos. La revisión también busca garantizar la viabilidad de las normas y definir las condiciones de aplicación y las responsabilidades de los organismos y personas competentes.

La Fiscalía Popular Suprema ha coordinado con el Ministerio de Seguridad Pública y otros organismos pertinentes la revisión de las disposiciones relacionadas entre los proyectos legislativos sometidos a la Asamblea Nacional durante este período de sesiones y las leyes vigentes, con el fin de garantizar la coherencia del sistema jurídico.

El proyecto de resolución sobre el mecanismo piloto de recuperación y tratamiento de activos vinculados a delitos sin necesidad de una condena penal busca mejorar la eficacia de la recuperación de bienes relacionados con delitos de blanqueo de capitales, económicos, de corrupción y de abuso de cargo, así como evaluar la viabilidad del mecanismo en las condiciones de Vietnam.

El texto establece los casos, fundamentos y condiciones para aplicar el mecanismo, las competencias de los organismos pertinentes y los procedimientos para resolver estos asuntos. Su ámbito de aplicación comprende los organismos encargados de los procedimientos penales, las fiscalías y los tribunales populares competentes, así como otras organizaciones y personas involucradas.

El proyecto consta de tres capítulos y 22 artículos, que regulan las disposiciones generales, los procedimientos para examinar y resolver los casos, y la organización de la aplicación y la entrada en vigor.

Durante la sesión plenaria de la tarde, la Asamblea Nacional escucharán las presentaciones y los informes de evaluación de los proyectos de modificación de determinadas disposiciones de las leyes de Comercio, Competencia, Gestión del Comercio Exterior y Protección de los Derechos del Consumidor; la de Electricidad, y las de Educación Física y Deportes, Turismo, Bibliotecas, Cinematografía, Patrimonio Cultural, Publicidad y Prensa.

Posteriormente, los diputados también debatirán en grupos estos proyectos legislativos./.

VNA
#Kỳ họp thứ Hai #Quốc hội khóa XVI #Asamblea Nacional de Vietnam #reforma judicial #recuperación de activos vinculados a delitos
Seguir VietnamPlus

Avances institucionales y legales

Noticias relacionadas

El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) de la XVI Legislatura comienza en Hanoi. Foto: VNA

La Asamblea Nacional de Vietnam inicia su segundo período de sesiones

El segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional (AN) de la XVI Legislatura se inauguró hoy en Hanoi, con un llamamiento de su presidente, Tran Thanh Man, a continuar la reforma institucional, mejorar la calidad de la labor legislativa y adoptar decisiones políticas eficaces para liberar recursos e impulsar el desarrollo rápido y sostenible del país.

Ver más

Vietnam y Dinamarca elevan su cooperación a nuevas cotas

Vietnam y Dinamarca elevan su cooperación a nuevas cotas

En los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas (25 de noviembre de 1971-2026), Vietnam y Dinamarca han fortalecido y ampliado sus vínculos en diversos ámbitos, convirtiéndolos en un referente de la cooperación entre Vietnam y los países nórdicos.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita pronuncia discurso politico en Universidad de Copenhague

En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, pronunció hoy un discurso político en la Universidad de Copenhague, titulado “De los cuentos de hadas al horizonte de cooperación entre Vietnam y Dinamarca en la nueva era”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el primer ministro Le Minh Hung y diputadas. (Fuente: VNA)

Vietnam destaca las contribuciones de las diputadas al desarrollo nacional

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, y el primer ministro Le Minh Hung se reunieron y felicitaron hoy a diputadas del Parlamento de la XVI Legislatura y funcionarias de la Oficina del órgano legislativo, con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre).

La delegación de la Asamblea Nacional de Hanoi participa en un debate en grupo. (Foto: VNA)

Legisladores vietnamitas proponen reformas al Código Penal para reforzar la prevención del delito

Los legisladores debatieron hoy, en grupos de trabajo y en el marco del segundo período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de reforma del Código Penal, el proyecto de resolución del Parlamento sobre la aplicación de dicho código y la propuesta de modificación de la Ley sobre la Organización de los Organismos de Investigación Penal.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, deposita una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita deposita ofrenda floral en Monumento a los Héroes Daneses en Copenhague

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, depositó una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948, conocido como Monumento a los Héroes Daneses, situado en la fortaleza de Kastellet, en Copenhague.

El secretario general y presidente To Lam y el rey Frederik X pasan revista a la guardia de honor. Foto: VNA

Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Dinamarca

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, acompañado por su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Copenhague para comenzar una visita de Estado de tres días a Dinamarca.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibe al presidente de Suiza, Guy Parmelin. (Foto: VNA)

Vietnam y Suiza abren un nuevo camino para la Asociación Integral

La visita oficial del presidente suizo Guy Parmelin a Vietnam impulsa una nueva etapa de la Asociación Integral bilateral, con énfasis en el Tratado de Libre Comercio con la EFTA, la inversión, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos.