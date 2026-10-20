Cooperación entre Vietnam y Bélgica entrará en nueva etapa estratégica, según embajador belga

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Bélgica del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, abrirá una nueva etapa de cooperación bilateral, con la firma de acuerdos y memorandos de entendimiento, así como la renovación de los marcos de colaboración existentes para lograr una implementación más efectiva, con objetivos claros y urgentes, afirmó el embajador de Bruselas en Hanoi, Pieter Leenknegt.

En una entrevista concedida a la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), el diplomático señaló que la visita pondrá de relieve los compromisos compartidos y los logros alcanzados por ambos países.

Bélgica desea que Vietnam siga creciendo y busque socios internacionales fiables y de alta calidad para impulsar sus transiciones verde y digital. Bélgica y la Unión Europea (UE) están dispuestas a acompañar a Vietnam, respetando al mismo tiempo su propio modelo de desarrollo.

Según el embajador, la tecnología verde, la logística, la agricultura inteligente y la acuicultura son ámbitos con un gran potencial de cooperación. En materia de transición verde y digital, ambas partes pueden intensificar la colaboración en robótica, energías renovables, almacenamiento energético e integración de estas fuentes en la producción industrial.

La energía eólica constituye un ámbito en el que las fortalezas de ambos países se complementan. Vietnam cuenta con una extensa costa y un amplio potencial para desarrollar la energía eólica, mientras que Bélgica posee experiencia en energía eólica marina, almacenamiento y conexión de esta electricidad con zonas industriales y fábricas.

Asimismo, las empresas belgas tienen conocimientos especializados en economía circular, gestión de residuos y transformación de desechos en energía, lo que abre nuevas oportunidades ante la continua industrialización y urbanización de Vietnam.

La agricultura sigue siendo uno de los pilares de las relaciones bilaterales. Las prioridades futuras incluyen la agricultura de alta tecnología, los métodos de producción adaptados al cambio climático, la agricultura sostenible y el procesamiento innovador de alimentos. Las capacidades complementarias de ambos países en acuicultura, materias primas agrícolas y tecnología alimentaria pueden generar nuevos motores de crecimiento.

La logística y la conectividad marítima también ofrecen importantes perspectivas. Vietnam refuerza cada vez más su papel como puerta de entrada a la ASEAN, mientras que Bélgica constituye un centro logístico europeo, con puertos conectados mediante redes ferroviarias, vías navegables interiores y carreteras.

Una mayor cooperación en el desarrollo portuario, la logística inteligente, la conectividad con las regiones interiores y las cadenas de suministro verdes contribuiría a fortalecer los vínculos entre el Sudeste Asiático y Europa.

Ambos países comparten además el compromiso con el derecho internacional y la protección de la biodiversidad marina. Bélgica espera contar con el apoyo de Vietnam a su candidatura para albergar la Secretaría del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ).

En el ámbito económico, el comercio y la inversión siguen siendo la base de las relaciones bilaterales. Bélgica es uno de los socios económicos importantes de Vietnam dentro de la UE, mientras que Vietnam es el mayor socio comercial de Bélgica en la ASEAN.

Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), en 2020, el comercio bilateral ha aumentado más del 40%. Bélgica no solo constituye una puerta de entrada al mercado europeo, sino también un mercado de prueba para los productos vietnamitas.

Otros ámbitos con potencial de cooperación incluyen las tecnologías verdes, las infraestructuras de transporte, la biotecnología, los productos farmacéuticos y la industria alimentaria. Los intercambios culturales, educativos y entre los pueblos siguen siendo puentes importantes entre ambas sociedades, mediante actividades relacionadas con las artes, la arquitectura, la música, la literatura y la conservación del patrimonio.

En los asuntos internacionales, Vietnam y Bélgica defienden el multilateralismo y el derecho internacional, apoyándose en los marcos de cooperación regional de la ASEAN y la UE.

De acuerdo con Pieter Leenknegt, la visita del líder vietnamita To Lam no solo permitirá revisar los logros alcanzados, sino también elaborar una ambiciosa agenda de cooperación futura. Con un considerable potencial aún por desarrollar en energías renovables, adaptación al cambio climático, logística, agricultura, innovación y diplomacia multilateral, la asociación entre Vietnam y Bélgica está entrando en una nueva etapa de importancia estratégica./.

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