Economía

Vietnam y China aceleran el desarrollo de pasos fronterizos inteligentes

Las autoridades de Vietnam y China acordaron estudiar soluciones para agilizar el despacho de mercancías, mejorar las infraestructuras fronterizas y acelerar la implementación del modelo de paso fronterizo inteligente, con el fin de facilitar el comercio y el transporte entre ambos países.

Vehículos que transportan mercancías de importación y exportación a través del paso fronterizo de la Estación Ferroviaria Internacional de Dong Dang (Lang Son). (Foto: VNA)
Vehículos que transportan mercancías de importación y exportación a través del paso fronterizo de la Estación Ferroviaria Internacional de Dong Dang (Lang Son). (Foto: VNA)

Lang Son, Vietnam (VNA) - Las autoridades de Vietnam y China acordaron estudiar soluciones para agilizar el despacho de mercancías, mejorar las infraestructuras fronterizas y acelerar la implementación del modelo de paso fronterizo inteligente, con el fin de facilitar el comercio y el transporte entre ambos países.

Estos asuntos centraron las conversaciones entre la Junta Directiva de la Zona Económica del Paso Fronterizo de Dong Dang-Lang Son, en Vietnam, y el Gobierno Popular de la ciudad china de Pingxiang, en la región autónoma de Guangxi.

En un ambiente de amistad y cooperación, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la gestión de los pasos fronterizos, la organización de la recepción y entrega de mercancías, la mejora de las infraestructuras y la aplicación de tecnologías a las operaciones de importación y exportación.

En relación con la vía especializada para el transporte de mercancías situada entre los hitos fronterizos 1088/2 y 1089, la provincia de Lang Son propuso estudiar la puesta a prueba de un sistema de recepción y entrega de mercancías mediante vehículos de guiado automático (AGV), utilizando el método de desacoplamiento de remolques.

El tiempo de permanencia de los remolques no superaría las 48 horas y, en una primera fase, el modelo se aplicaría al transporte de componentes electrónicos y de mercancías en contenedores completos.

Ambas partes seguirán informando a las autoridades competentes para que estudien la incorporación de las disposiciones pertinentes y establezcan un marco jurídico que facilite el transporte inteligente transfronterizo.

Respecto al paso fronterizo de Coc Nam-Nong Yao, situado en las inmediaciones de los hitos 1104-1105, la parte vietnamita pidió a las autoridades de Pingxiang que consideren mejorar la carretera de conexión, ya que el tramo actual en el lado chino es estrecho y solo permite la circulación por un carril, lo que limita la capacidad de despacho de mercancías.

Durante las conversaciones, los delegados también analizaron los avances en la implementación del modelo de paso fronterizo inteligente. Lang Son prevé realizar en diciembre de 2026 una prueba de transporte nocturno con vehículos guiados inteligentes (IGV), en el horario tentativo de 20:00 a 22:00, cerca de los hitos fronterizos 1119-1120, siempre que se cumplan todas las condiciones necesarias.

Para llevar a cabo la prueba, la parte vietnamita propuso que Pingxiang coordine la habilitación de un carril exclusivo, la instalación de iluminación y la presencia de las fuerzas competentes en el lugar, a fin de evitar que las operaciones experimentales afecten al despacho habitual de mercancías.

Además de los asuntos comerciales y de transporte, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la reanudación de las operaciones y la apertura oficial del paso fronterizo de Binh Nghi-Pinger Guan como paso bilateral, incluida la carretera terrestre situada en la zona del hito fronterizo 1035.

En materia turística, examinaron la posibilidad de ampliar los viajes transfronterizos en vehículos particulares y estudiar la conexión entre los pasos fronterizos y los puntos de control aduanero, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y los intercambios entre los pueblos de ambos países.

El alcalde de Pingxiang, Zuo Tao, afirmó que las conversaciones reflejan la determinación de ambas localidades de reforzar la coordinación para resolver los problemas que surgen en los pasos fronterizos y modernizar los métodos de transporte y la gestión de mercancías.

Por su parte, Hoang Viet Dong, subjefe de la Junta Directiva de la Zona Económica del Paso Fronterizo de Dong Dang-Lang Son, destacó la necesidad de mantener una estrecha coordinación con Pingxiang para reformar los procedimientos administrativos y mejorar la eficiencia de las labores de inspección y control. Estas medidas contribuirían a facilitar las actividades de importación y exportación, especialmente las de frutas y productos agrícolas vietnamitas.

Asimismo, subrayó la importancia de acelerar el proyecto piloto de paso fronterizo inteligente entre Vietnam y China en las vías especializadas para el transporte de mercancías situadas entre los hitos 1119-1120 y 1088/2-1089, correspondientes al par de pasos fronterizos internacionales Huu Nghi-Youyi Guan./.

VNA
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