Máximo dirigente vietnamita dialoga con líderes empresariales de Dinamarca

Copenhague (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con destacados empresarios daneses en el marco de su visita de Estado a Dinamarca.



En la reunión, representantes de importantes empresas danesas, entre ellas A.P. Moller-Maersk, LEGO Group, Carlsberg, Pandora y Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) expresaron su confianza en el entorno de inversión de Vietnam y sus expectativas de ampliar sus operaciones en el país. Los intercambios se centraron en las perspectivas de desarrollo a largo plazo y propuestas concretas para facilitar nuevas inversiones.



En su intervención, el mandatario vietnamita valoró la presencia, las contribuciones y los compromisos de inversión a largo plazo de las empresas danesas en Vietnam. Destacó que estas compañías no solo aportan capital, sino también tecnología, experiencia de gestión, estándares internacionales y enfoques de desarrollo verde y sostenible, lo que contribuye a mejorar la calidad de la inversión extranjera en el país.



Ante el nuevo contexto, señaló que la cooperación económica bilateral debe avanzar hacia una mayor calidad, con más contenido tecnológico, productividad, capacidad de innovación y participación de las empresas de ambos países en las cadenas de valor estratégicas.



Vietnam aspira a ampliar la cooperación con Dinamarca a nuevos sectores de alto valor añadido y relevancia estratégica para el futuro de ambas naciones, dijo.



Precisó las áreas prioritarias como la transición energética y el desarrollo de ecosistemas de energías renovables; los puertos marítimos, la logística y el transporte marítimo verde; la economía circular; las tecnologías medioambientales y la gestión del agua; la agricultura y la producción alimentaria sostenibles; así como la transformación digital, la inteligencia artificial, la automatización y la fabricación inteligente.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el rey Federico X de Dinamarca se reúnen con directivos de empresas danesas destacadas. (Fuente: VNA)





El dirigente también subrayó la necesidad de fortalecer los vínculos entre empresas, institutos de investigación y centros de formación, impulsar la investigación y el desarrollo (I+D), facilitar la transferencia de tecnología y formar recursos humanos altamente cualificados.



Asimismo, instó a apoyar a las empresas vietnamitas para que mejoren su gestión, cumplan los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y se integren más profundamente en las cadenas de valor de los grupos empresariales daneses.



Afirmó que Vietnam continuará revisando y perfeccionando de manera coordinada el marco jurídico en materia de inversión, tierras, planificación, energía, infraestructuras, ciencia y tecnología e innovación, con el objetivo de garantizar estabilidad, transparencia, coherencia y previsibilidad.



El país también reducirá los trámites innecesarios, ampliará la descentralización, digitalizará los procedimientos y acortará los plazos de preparación y ejecución de proyectos, además de establecer mecanismos adecuados para resolver los nuevos problemas que surjan en la práctica, agregó.



Expresó que Vietnam espera que sus socios internacionales aporten no solo capital, sino también tecnología, experiencia de gestión, recursos humanos cualificados y redes comerciales globales, para desarrollar junto con las empresas vietnamitas cadenas de suministro y ecosistemas industriales competitivos a escala internacional.



En el ámbito de la logística y los puertos marítimos, el secretario general y presidente de Vietnam invitó a las empresas danesas a estudiar nuevas inversiones en puertos, terminales de transbordo internacional, centros logísticos, almacenes inteligentes, logística aérea y ferroviaria, así como en soluciones modernas para la gestión de las cadenas de suministro.



Según indicó, las empresas logísticas internacionales pueden contribuir no solo al transporte de mercancías vietnamitas, sino también a convertir Vietnam en un eslabón importante de las redes logísticas mundiales, mediante el establecimiento en el país de centros regionales de distribución, transbordo y gestión de cadenas de suministro.



En materia energética, Vietnam desea que los grupos con capacidad tecnológica, financiera y de gestión continúen acompañando al país en el desarrollo de energías limpias y renovables, energía eólica y solar, fuentes de generación eléctrica estables y flexibles, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones para mejorar la eficiencia energética.



El objetivo, precisó, no debe limitarse a proyectos energéticos individuales, sino avanzar hacia la creación de un ecosistema industrial energético en Vietnam, con cadenas de suministro propias, fabricación de equipos, servicios técnicos, investigación y desarrollo, formación de personal y una participación cada vez mayor de las empresas vietnamitas.



En cuanto a la producción avanzada, el dirigente destacó que las empresas internacionales deben ir más allá de establecer plantas de ensamblaje y fabricación por encargo en Vietnam.



Propuso trasladar progresivamente al país actividades de mayor valor añadido, como el diseño, la investigación y el desarrollo, la creación de contenidos, el desarrollo de productos y la capacitación de personal, además de construir redes de proveedores vietnamitas.



El objetivo, afirmó, es que los productos investigados, diseñados y fabricados en Vietnam puedan llegar a cientos de millones de consumidores en todo el mundo.



El secretario general y presidente reafirmó la disposición de Vietnam a trabajar con Dinamarca y las comunidades empresariales de ambos países para crear nuevos modelos de cooperación, abrir nuevas perspectivas de desarrollo y generar valor compartido en favor de la prosperidad de ambas naciones y de un futuro verde y sostenible.



Expresó su expectativa de que las empresas danesas sigan eligiendo Vietnam como destino de inversión a largo plazo, base de producción, centro de innovación y eslabón clave de las cadenas de valor globales, al tiempo que profundizan sus vínculos con las compañías vietnamitas, transfieren tecnología y contribuyen al desarrollo de recursos humanos.



El Estado vietnamita, concluyó, mantendrá su compromiso de escuchar a los inversores, acompañar a las empresas y resolver las dificultades que afronten, creando un entorno empresarial favorable, transparente y estable para que puedan invertir con confianza y desarrollar sus actividades de manera exitosa y sostenible a largo plazo./.