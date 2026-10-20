Vietnam y Singapur impulsan cooperación en formación de cuadros

Hanoi (VNA) - Vietnam y Singapur acordaron impulsar una nueva etapa de cooperación en la formación y capacitación de cuadros y funcionarios, con un enfoque más práctico, integral y alineado con las prioridades de desarrollo de ambos países.



Tal consenso se alcanzó durante un encuentro celebrado hoy en Hanoi entre Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), y Christopher Pragasam, director de la Comisión de Servicio Público y director ejecutivo de la Escuela de Servicio Público Internacional de Singapur.



En la reunión, Christopher Pragasam dijo que su visita de trabajo a Vietnam tiene como objetivo intercambiar propuestas concretas para implementar programas de cooperación en la formación de cuadros, sobre la base de los resultados del primer Diálogo Estratégico Vietnam-Singapur, celebrado en agosto de 2026.



Asimismo, manifestó la voluntad de Singapur de ampliar los intercambios y el aprendizaje mutuo.



Por su parte, el dirigente vietnamita agradeció el acompañamiento de Singapur en el proceso de renovación, desarrollo e integración internacional del país indochino, en particular mediante programas de formación de cuadros y el intercambio de experiencias en formulación de políticas, gestión económica y ejecución eficaz de las políticas públicas.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)





Al informar sobre los resultados de sus reuniones con la Comisión de Organización del Comité Central del PCV y otros organismos vietnamitas, Christopher Pragasam señaló que ambas partes habían intercambiado propuestas concretas sobre orientaciones y nuevos modelos de cooperación para la formación y capacitación de cuadros, aprovechando las fortalezas de cada país y respondiendo a sus respectivas necesidades.



Reafirmó el compromiso de coordinar estrechamente con Vietnam para llevar esta cooperación a una nueva etapa, más sustancial e integral, con prioridades claramente definidas y vinculadas a las estrategias de desarrollo de ambos países.



Expresó el interés de Singapur en promover una cooperación bidireccional que incluya la formación de funcionarios singapurenses por parte de Vietnam en ámbitos en los que este último cuenta con experiencia.



También propuso intensificar el intercambio de experiencias sobre la organización del sistema político y la coordinación entre el Partido y el Gobierno, así como entre los partidos, los ministerios, los sectores y las administraciones locales.



El miembro permanente del Secretariado instó a la Comisión de Servicio Público de Singapur a continuar coordinándose estrechamente con los organismos vietnamitas pertinentes para concretar los acuerdos alcanzados en el primer Diálogo Estratégico.



Propuso reforzar la cooperación en formación y capacitación mediante un modelo de codiseño, implementación piloto y transferencia, que permita a Vietnam desarrollar progresivamente sus propias capacidades, adaptar los modelos a sus condiciones nacionales y extender las experiencias eficaces.



El dirigente vietnamita subrayó que la cooperación en educación, formación y desarrollo de recursos humanos reviste importancia estratégica para ambos países, ya que contribuye a materializar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Singapur y a establecer vínculos duraderos entre sus pueblos e instituciones.



En este sentido, expresó su apoyo a la creación de un Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam-Singapur sobre cooperación en formación y capacitación de cuadros y funcionarios, como una de las iniciativas que podrían ponerse en marcha próximamente.



Ambas partes acordaron continuar las consultas con vistas a firmar cuanto antes un nuevo documento de cooperación, que permita iniciar su implementación desde principios de 2027./.