Política

Vietnam refuerza la supervisión de los acuerdos internacionales

La descentralización de competencias para la firma de acuerdos internacionales debe ir acompañada de mecanismos de control, supervisión y definición clara de responsabilidades, señalaron diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam durante un debate celebrado hoy sobre el proyecto de Ley de Acuerdos Internacionales(modificada).

Los diputados debaten Ley (modificada) de Acuerdos Internacionales
Los diputados debaten Ley (modificada) de Acuerdos Internacionales

Hanoi (VNA) - La descentralización de competencias para la firma de acuerdos internacionales debe ir acompañada de mecanismos de control, supervisión y definición clara de responsabilidades, señalaron diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam durante un debate celebrado hoy sobre el proyecto de Ley de Acuerdos Internacionales(modificada).

En la jornada, enmarcada en el segundo período de sesiones de la XVI legislatura, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, explicó que el Gobierno impulsa la descentralización, la simplificación de los procedimientos y la aplicación de la ciencia y la tecnología, garantizando al mismo tiempo una gestión unificada y mecanismos adecuados de control.

Destacó que los dirigentes del Partido y del Estado promueven acuerdos internacionales durante sus visitas al extranjero, pero subrayó que firmarlos no es suficiente: los ministerios, las localidades y las empresas deben aprovechar las oportunidades que ofrecen. Como ejemplo, señaló que Vietnam todavía no explota plenamente los beneficios de algunos acuerdos de libre comercio de nueva generación, por lo que es necesario renovar la tecnología y transformar la producción.

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El viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc en el debate. Foto: VNA

El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Khac Dinh, valoró las modificaciones del proyecto, especialmente la simplificación de los procedimientos para que los ministerios y organismos de rango ministerial firmen acuerdos. No obstante, propuso unificar las disposiciones aplicables a los acuerdos suscritos en nombre de la Asamblea Nacional y sus órganos, encomendando al Comité Permanente del órgano legislativo la elaboración de normas específicas.

También advirtió que los criterios actuales para distinguir los acuerdos internacionales de los contratos civiles y comerciales de los organismos estatales podrían resultar insuficientes y generar dificultades prácticas.

Por su parte, el diputado Nguyen Ngoc Son, de la ciudad norteña de Hai Phong, respaldó la reforma para adaptarse a la integración internacional y al modelo de gobierno local de dos niveles. Pidió perfeccionar las normas sobre competencias, procedimientos y supervisión.

En particular, cuestionó la disposición que prevé que los órganos de la Asamblea Nacional coordinen con sus homólogos extranjeros para supervisar la aplicación de los acuerdos.

Consideró que la supervisión es una prerrogativa constitucional de los órganos estatales vietnamitas y propuso sustituir esta fórmula por el intercambio de información y el seguimiento coordinado.

Asimismo, solicitó incorporar las competencias de supervisión de los consejos populares sobre los acuerdos firmados por organismos especializados, juntas de gestión y comités populares comunales, junto con la obligación de informar a estos órganos.

Respecto a la ampliación de las entidades autorizadas a firmar acuerdos, propuso establecer en la propia ley criterios generales para determinar las competencias, en lugar de delegar toda esta regulación al Gobierno.

También pidió exigir consultas al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los organismos pertinentes, así como el envío de copias de los acuerdos firmados por ministerios y autoridades locales para garantizar una información completa./.

VNA
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