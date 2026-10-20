Política

Vietnam celebrará Exposición Internacional de Defensa en diciembre venidero

La Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026 se celebrará del 10 al 13 de diciembre, anunció el mayor general Nguyen Xuan Thuy, subdirector del Departamento de Propaganda y Educación del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.

En la rueda de prensa. (Fuente: VNA)
En la rueda de prensa. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La Exposición Internacional de Defensa de Vietnam 2026 se celebrará del 10 al 13 de diciembre, anunció el mayor general Nguyen Xuan Thuy, subdirector del Departamento de Propaganda y Educación del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam.

Esta será la tercera edición del evento, organizado por el Ministerio de Defensa de Vietnam, tras las celebradas en 2022 y 2024, señaló el funcionario durante una rueda de prensa celebrada hoy en Hanoi.

Bajo el lema «Paz, amistad y cooperación para el desarrollo común», la exposición busca fortalecer y ampliar las relaciones de cooperación internacional y la diplomacia de defensa, así como fomentar la confianza entre Vietnam y los países del mundo.

El evento también permitirá dar a conocer las políticas y orientaciones de Vietnam en materia de diplomacia de defensa, así como sus planes de construcción del Ejército y desarrollo de la industria de defensa. Asimismo, ofrecerá a países y empresas nacionales e internacionales la oportunidad de presentar sus productos y ampliar la cooperación.

La exposición contribuirá a reforzar la cooperación internacional en la industria de defensa, diversificar los canales de adquisición, recepción y transferencia de tecnología para la fabricación de equipos técnicos y logísticos que respondan a las necesidades de las fuerzas armadas, estudiar las tendencias mundiales en el desarrollo de armas y equipos para modernizar el armamento del Ejército vietnamita y buscar oportunidades de exportación para los productos de la industria de defensa, precisó.

Según el funcionario, se trata de un evento de diplomacia de defensa de gran escala y carácter multisectorial, que reafirma la política de defensa pacífica y de autodefensa de Vietnam y transmite la imagen de un país amante de la paz, amigo y socio fiable, así como miembro activo y responsable de la comunidad internacional.

En la exposición, empresas nacionales e internacionales presentarán vehículos de combate, soluciones tecnológicas, armas y equipos destinados a las fuerzas navales, terrestres, de defensa aérea y antiaérea, así como a las operaciones en el ciberespacio. También se exhibirán equipos técnicos y logísticos./.

VNA
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