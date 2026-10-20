Vietnam acoge por primera vez la Conferencia de Radar Oceánico de Asia-Pacífico

Gia Lai, Vietnam (VNA) - La sexta Conferencia de Radar Oceánico de Asia-Pacífico (ORCA 2026) se inauguró hoy en el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE), en la provincia vietnamita de Gia Lai, con la participación de cerca de 50 científicos, profesores, doctorandos y estudiantes de nueve países y territorios.



La conferencia está organizada por la Asociación Científica de Encuentros de Vietnam y el ICISE, en colaboración con la Universidad del Litoral Costa de Ópalo (ULCO) de Francia y la Universidad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi. Es la primera vez que Vietnam acoge este encuentro, que desde 2012 ha celebrado cinco ediciones en China y Corea del Sur.



En la ceremonia inaugural, Truong Quang Phong, subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Gia Lai, destacó la importancia del radar oceánico para la investigación y la observación marina. Esta tecnología tiene aplicaciones en la vigilancia ambiental, el apoyo a la navegación, las operaciones de búsqueda y rescate, la detección de derrames de petróleo, la alerta de tsunamis y la evaluación del potencial energético marino.



Ante la creciente necesidad de gestionar racionalmente los recursos marinos y proteger el medio ambiente, el desarrollo y la aplicación de tecnologías modernas de observación resultan fundamentales para promover una economía marítima sostenible, mejorar la capacidad de previsión y responder a los desafíos ambientales.



Según Truong Quang Phong, Gia Lai considera la ciencia y la educación sectores estratégicos para su desarrollo. Las autoridades provinciales se comprometen a seguir creando condiciones favorables para que el ICISE refuerce su papel como nexo entre científicos nacionales e internacionales, promueva grupos de investigación estables y despierte el interés por la ciencia entre las nuevas generaciones.



El programa de ORCA 2026 incluye 24 ponencias sobre tres grandes áreas: transmisión y recepción de señales de radar y procesamiento avanzado de datos, procesamiento de datos de radar de alta frecuencia (HF) y evaluación de su calidad, y aplicaciones del radar HF a la investigación marina.



Entre los científicos internacionales participantes figuran Cosoli Simone, de la Universidad de Australia Occidental; el profesor Heron Malcolm, de la Universidad James Cook de Australia; el profesor Paduan Jeffrey, de la Universidad de California en Santa Cruz, Estados Unidos; Max Yaremchuk, del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos; el profesor Hwa Chien, de la Universidad Nacional de Taiwán (China), y el profesor Alexei Sentchev, de la Universidad ULCO de Francia.

Delegados en la Conferencia de Radar Oceánico de Asia-Pacífico 2026. (Foto: VNA)



En el marco de la conferencia también se celebra la Escuela Internacional de Verano sobre Radar Oceanográfico en Ciencias Marinas (ISSOR 2026), destinada a proporcionar conocimientos especializados y habilidades prácticas a estudiantes universitarios, doctorandos e investigadores jóvenes.



El programa formativo aborda el procesamiento avanzado de datos de radar HF, la conversión de datos de corrientes radiales en mapas vectoriales, la aplicación de métodos de análisis lagrangiano y el uso de técnicas avanzadas para elaborar mapas de corrientes marinas.



A través del intercambio académico y la formación especializada, ORCA 2026 busca ampliar las redes de cooperación científica, fortalecer la capacidad investigadora y formar jóvenes especialistas en radar oceánico, oceanografía y ciencias marinas./.