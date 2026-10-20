Vietnam acelera el desarrollo de tecnologías estratégicas

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió hoy en Hanoi una reunión sobre la implementación de las tareas de desarrollo de tecnologías estratégicas, en la que instó a agilizar los procedimientos de aprobación, garantizar la financiación y acelerar la ejecución para obtener resultados concretos.



Durante el encuentro, el subjefe de Gobierno subrayó que el desarrollo de estas tecnologías es una tarea compleja que exige renovar los métodos de trabajo y adoptar un modelo de encargo de investigaciones orientadas a resolver los desafíos del desarrollo nacional y vinculadas a productos concretos.



Aunque se trata de un ámbito nuevo que aún presenta numerosas dificultades, los ministerios y sectores han participado activamente y propuesto tareas, lo que ha permitido definir gradualmente las orientaciones y los métodos de implementación, señaló.



Según Ho Quoc Dung, el marco jurídico para el desarrollo de tecnologías estratégicas está básicamente completado. Sin embargo, la identificación de las tecnologías clave no puede seguir un modelo único, sino que debe tener en cuenta las particularidades de cada sector.



Lo fundamental es que los productos tecnológicos estratégicos permitan resolver los desafíos del desarrollo nacional, tengan aplicaciones prácticas y ayuden a la población y a las empresas a mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia, contribuyendo así al crecimiento económico, afirmó.

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung en el evento. (Fuente: VNA)





En cuanto a las tareas pendientes de aprobación, pidió a los ministerios y sectores agilizar los trámites para completar su aprobación en octubre de 2026, con la meta de autorizar al menos 20 tareas.



Respecto a las 17 tareas ya aprobadas, instó a seleccionar cuanto antes las organizaciones responsables de ejecutarlas y firmar los contratos correspondientes. Estos procedimientos deberán completarse en noviembre de 2026 para que las tareas puedan ponerse en marcha lo antes posible.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará desempeñando su función de coordinación, reforzando las orientaciones y la supervisión de los ministerios y organismos durante la ejecución. También deberá detectar y resolver de forma proactiva las dificultades y los obstáculos, e informar oportunamente a las autoridades competentes sobre los asuntos que excedan sus atribuciones.



En materia de financiación, el ministerio seguirá orientando a los ministerios y sectores en la elaboración de sus propuestas y estimaciones presupuestarias, y coordinará con el Ministerio de Finanzas la asignación urgente de fondos para ejecutar las tareas en 2026, además de preparar los planes y recursos para 2027. El viceprimer ministro recalcó que ninguna tarea aprobada debe quedar sin la financiación necesaria.



En cuanto a la mejora de los mecanismos de gestión, urgió al Ministerio de Ciencia y Tecnología a emitir en noviembre de 2026 una circular sobre la gestión del Programa Nacional Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación en materia de tecnologías estratégicas. La cartera también deberá seguir evaluando nuevas propuestas para garantizar la continuidad de la aprobación y ejecución de las tareas.



Asimismo, pidió al ministerio coordinar de forma proactiva con los demás organismos la revisión y actualización de las disposiciones sobre las condiciones de ensayo, las normas y los reglamentos técnicos, así como los procedimientos de inspección, certificación y concesión de licencias para los productos de tecnologías estratégicas.



La mejora de los mecanismos debe contribuir a acelerar la evaluación, aprobación y ejecución de las tareas, garantizando que el proceso no sufra interrupciones, subrayó.



También destacó la importancia de que los ministerios y sectores asuman plenamente sus responsabilidades, refuercen la coordinación y resuelvan con prontitud cualquier dificultad u obstáculo.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá celebrar reuniones mensuales de coordinación para supervisar e impulsar los avances, con el objetivo de que las tareas de desarrollo de tecnologías estratégicas se apliquen cuanto antes, generen productos concretos y contribuyan efectivamente al desarrollo nacional, concluyó./.