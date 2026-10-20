Parques tecnológicos digitales, motores del crecimiento en Ciudad Ho Chi Minh y el sudeste de Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El desarrollo de parques tecnológicos digitales especializados constituye una medida clave para impulsar la economía digital, la innovación y la calidad del crecimiento en Ciudad Ho Chi Minh y la región del sudeste de Vietnam.



Estos espacios no solo atraen empresas, sino que también conectan la investigación y la formación con la producción, favoreciendo la aplicación y la comercialización de tecnologías en toda la región.



Como núcleo económico del sudeste del país, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con condiciones favorables para liderar la transformación del modelo de crecimiento sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación.



La ciudad ha aprobado un proyecto para desarrollar 17 nuevos parques tecnológicos digitales especializados, con una superficie total de entre 750 y 1.000 hectáreas. La iniciativa busca atraer grandes empresas tecnológicas, ampliar el ecosistema digital y contribuir a los objetivos de crecimiento económico hasta 2030.



Según el Departamento municipal de Ciencia y Tecnología, Ciudad Ho Chi Minh concentra más del 56% del capital total invertido en empresas tecnológicas de Vietnam, cerca del 50% de las empresas emergentes innovadoras y el 40% de las incubadoras de empresas del país.





En la imagen: Investigadores tecnológicos en una sala blanca del Centro de Investigación y Desarrollo del Parque de Alta Tecnología de la Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Asimismo, representa el 44% del capital de inversión y el 60% del número total de operaciones de inversión a escala nacional. Esta base constituye una plataforma para seguir impulsando la investigación, el desarrollo y la comercialización de nuevos productos y servicios.



La experiencia del Parque de Software Quang Trung (QTSC), el primer parque de tecnologías de la información especializado de Vietnam, demuestra la eficacia de este modelo. Actualmente, el parque alberga más de 110 empresas dedicadas al software, los contenidos digitales y los servicios de tecnologías de la información.



Las empresas instaladas en QTSC desarrollan y ofrecen más de 650 productos, servicios y soluciones tecnológicas, que se exportan a más de 20 países y territorios, principalmente Estados Unidos, Japón y mercados europeos.



Por su parte, el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh (SHTP) es uno de los principales centros tecnológicos del país y el más exitoso de los tres parques nacionales de alta tecnología. También alberga el Centro de la Cuarta Revolución Industrial de la ciudad, el segundo de su tipo en el Sudeste Asiático.



El centro promueve la innovación mediante la investigación y la aplicación de tecnologías avanzadas en ámbitos como los circuitos integrados, la biotecnología, los nuevos materiales, los vehículos aéreos no tripulados (drones), la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT).



Estas experiencias sientan las bases para ampliar el desarrollo de parques tecnológicos digitales en los próximos años.



Sin embargo, el proceso aún afronta limitaciones institucionales, mecanismos de apoyo insuficientes y carencias de infraestructura.



El marco jurídico en materia de ciencia, tecnología e innovación todavía no responde plenamente a las necesidades prácticas, especialmente en campos emergentes como la IA, los macrodatos, los semiconductores y la computación en la nube.



También es necesario perfeccionar los mecanismos para comercializar los resultados de la investigación, desarrollar empresas científico-tecnológicas, atraer talento altamente cualificado y garantizar los recursos financieros.



A ello se suma la falta de inversiones coordinadas en infraestructura tecnológica, que reduce el atractivo de la ciudad para los grandes grupos tecnológicos internacionales.



Para que los parques tecnológicos digitales se conviertan realmente en motores del crecimiento del sudeste de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh debe priorizar la calidad de sus operaciones y la eficacia de los vínculos entre los distintos actores, en lugar de centrarse únicamente en atraer empresas.



Estos espacios necesitan infraestructuras técnicas integradas, estrechamente vinculadas con la formación de personal altamente cualificado y el desarrollo de servicios de apoyo.



La planificación también debe ajustarse a las orientaciones de desarrollo de la ciudad y de las demás localidades de la región.



Al mismo tiempo, es necesario reforzar los vínculos entre los parques tecnológicos digitales, los centros educativos, las organizaciones de investigación, las empresas manufactureras y los proveedores de servicios.



De este modo, se facilitarán la transferencia y la aplicación de tecnologías y se contribuirá a crear una red de innovación interregional, capaz de elevar la productividad y generar nuevas fuentes de crecimiento sostenible./.