Política

Vietnam y Liechtenstein refuerzan confianza política y amplían la cooperación

La visita de la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, a Vietnam permitió firmar acuerdos comerciales y fiscales y abrir nuevas oportunidades en finanzas verdes, alta tecnología e ingeniería de precisión.

La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang. (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)
La viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang. (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam)

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam de la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, del 17 al 19 de octubre, contribuyó a consolidar la confianza política, profundizar las relaciones bilaterales y abrir nuevas oportunidades de cooperación.

En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang destacó que fue la primera visita oficial de un jefe de Gobierno de Liechtenstein a Vietnam desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2008. La visita coincidió con el 18.º aniversario de esos vínculos y sentó bases para ampliar la cooperación bilateral.

Según la vicecanciller, el viaje también reafirmó la política exterior de Vietnam, basada en la independencia, la autodeterminación, la autonomía estratégica, la diversificación y la multilateralización de las relaciones exteriores, conforme a las orientaciones del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam. Ambos países pueden aprovechar sus respectivas posiciones para fortalecer los vínculos entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de la que Liechtenstein es miembro.

Entre los resultados destacados de la visita figuran la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA y del acuerdo bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la evasión y elusión fiscales en materia de impuestos sobre la renta. Estos instrumentos establecerán un marco jurídico más favorable para el comercio, la inversión y los intercambios económicos.

Vietnam y Liechtenstein también comparten el compromiso con el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y el fortalecimiento del papel de las Naciones Unidas, lo que ofrece una base para ampliar la coordinación en los foros multilaterales y abordar desafíos comunes.

De cara al futuro, indicó Le Thi Thu Hang, una prioridad será promover la ratificación y la aplicación efectiva de los acuerdos firmados, así como ayudar a las empresas a conocer las normas de origen y los requisitos de cada mercado. También se buscará facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en las oportunidades de cooperación.

Entre los sectores con potencial destacan las finanzas verdes, la alta tecnología, la ingeniería de precisión, la automatización y los equipos médicos. El desarrollo de proyectos concretos en la industria especializada y los servicios financieros permitiría aprovechar las ventajas complementarias de ambas economías y generar resultados tangibles.

Junto con los vínculos económicos, ambos países buscarán fortalecer los intercambios entre sus pueblos. La comunidad vietnamita en Liechtenstein también puede contribuir a acercar a ambas sociedades y consolidar la amistad y la cooperación bilateral, concluyó la viceministra./.

VNA
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