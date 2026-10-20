Vietnam impulsa la descentralización en cultura, deportes y turismo

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam, en su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura, examinó hoy un proyecto de ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley de Deportes, la de Turismo, y las de Bibliotecas, Cine, Patrimonio Cultural, Publicidad y Prensa.



Al presentar el informe del Gobierno, la ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, explicó que el proyecto busca institucionalizar las orientaciones relativas a la renovación de la organización del aparato estatal, el funcionamiento del modelo de gobierno local de dos niveles, la transformación digital y la solución de las dificultades surgidas en la práctica.



El proyecto consta de ocho artículos y se centra en ajustar las competencias de gestión, simplificar los procedimientos y sustituir el mecanismo de control previo por uno de control posterior.



Para la Ley de Deportes, el texto revisa las competencias para organizar los Juegos Deportivos Escolares Nacionales y las competiciones internacionales de alto nivel en Vietnam.



En cuanto a la Ley de Turismo, se modifican, complementan o derogan 38 de sus 78 artículos. Entre los cambios figuran la descentralización de las competencias para reconocer destinos turísticos y zonas turísticas nacionales que abarcan varias provincias, así como la eliminación de determinados procedimientos para renovar o reexpedir licencias de negocios turísticos y distintivos de vehículos destinados al turismo.



Respecto a la Ley de Bibliotecas, el proyecto clarifica las funciones de las bibliotecas provinciales, adapta las tareas de las bibliotecas comunales al modelo de gobierno local de dos niveles y transfiere a las autoridades locales la competencia para recibir notificaciones sobre las actividades bibliotecarias.



En el sector cinematográfico, se incorpora un mecanismo para utilizar el presupuesto estatal en la producción de películas mediante encargos, asignaciones de tareas o licitaciones. Asimismo, se refuerzan las responsabilidades de los agentes que distribuyen y exhiben películas en internet y se descentraliza a los comités populares provinciales la concesión de permisos para organizar festivales, premios y concursos cinematográficos con participación extranjera.



En materia de Ley de Patrimonio Cultural, el proyecto ajusta las competencias para elaborar expedientes de solicitud de asistencia urgente de la UNESCO para el patrimonio, aprobar planes de protección del patrimonio documental reconocido por esa organización y certificar el deterioro de determinados monumentos históricos.



Por su parte, las modificaciones a la Ley de Publicidad eliminan las licencias específicas para los canales de programación dedicados exclusivamente a la publicidad, así como determinadas disposiciones relacionadas con la planificación de la publicidad exterior.



En cuanto a la Ley de Prensa, se sustituye el mecanismo de solicitud de autorización por el de notificación, con un plazo de cinco días, para determinados casos de modificación del contenido de las licencias de actividad periodística.



Al presentar el informe de verificación, Nguyen Dac Vinh, jefe de la Comisión de Cultura y Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, afirmó que la Comisión respalda la necesidad de aprobar la ley y consideró que la documentación del proyecto cumple los requisitos de constitucionalidad, legalidad y coherencia con el ordenamiento jurídico.



Para garantizar la viabilidad de la futura ley, la Comisión pidió al Gobierno evaluar exhaustivamente los recursos necesarios para aplicar la descentralización, definir con claridad los mecanismos de coordinación entre ministerios, organismos y autoridades locales, y promulgar oportunamente los documentos normativos que orientarán su implementación.



Los diputados continuaron debatiendo el proyecto de ley en grupos./.

VNA