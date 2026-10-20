Política

Vietnam y Nueva Zelanda celebran la 14.ª Consulta Política

Vietnam y Nueva Zelanda acuerdan impulsar el comercio bilateral hasta los 3.000 millones de dólares y ampliar la cooperación en energía verde, educación y seguridad, de cara a APEC 2027.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, y su homólogo neozelandés, Grahame Morton, copresiden la 14.ª Consulta Política entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. (Foto: VNA)
El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, y su homólogo neozelandés, Grahame Morton, copresiden la 14.ª Consulta Política entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam y Nueva Zelanda acordaron reforzar la cooperación bilateral en diversos ámbitos y coordinar estrechamente para aplicar los compromisos alcanzados durante la 14.ª Consulta Política entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, celebrada el 19 de octubre en Hanoi.

La reunión estuvo copresidida por el vicecanciller vietnamita Nguyen Manh Cuong, y su homólogo neozelandés Grahame Morton, con la participación de representantes de los departamentos y organismos competentes de los dos países.

Ambas partes valoraron positivamente los avances en las relaciones bilaterales desde su elevación al nivel de Asociación Estratégica Integral en febrero de 2025. Entre los principales hitos destacaron las actividades conmemorativas del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1975-2025) y la visita de Estado a Nueva Zelanda del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en agosto de 2026.

Los dos viceministros valoraron la aplicación del Programa de Acción para el período 2025-2030 y acordaron mantener una estrecha coordinación para preparar las actividades diplomáticas de alto nivel previstas para 2027, año en que Vietnam acogerá el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). También coincidieron en la necesidad de llevar a la práctica los resultados de la reciente visita del secretario general y presidente To Lam a Nueva Zelanda para fortalecer la confianza política y profundizar los vínculos bilaterales.

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La 14.ª Consulta Política entre los ministerios de Relaciones Exteriores de Vietnam y Nueva Zelanda (Foto: VNA)

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios y las consultas a distintos niveles y por diversos canales, promover la cooperación en defensa y seguridad y reforzar la lucha contra la delincuencia transnacional.

En el ámbito económico, debatieron medidas para fomentar el comercio y la inversión con el objetivo de elevar el intercambio comercial bilateral a 3 mil millones de dólares. También acordaron facilitar el acceso de los productos agrícolas de ambos países a sus respectivos mercados, ampliar la cooperación en transformación digital y comercio electrónico transfronterizo, y fortalecer los vínculos empresariales.

Nguyen Manh Cuong agradeció a Nueva Zelanda su apoyo a Vietnam durante la presidencia vietnamita del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP) en 2026, y pidió que continuara compartiendo experiencias y prestando asistencia técnica en los preparativos para el APEC 2027 y la aplicación de los acuerdos económicos multilaterales.

En materia de desarrollo sostenible, ambas partes acordaron coordinarse estrechamente para ejecutar eficazmente los proyectos de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura adaptada al cambio climático y la transición verde. Igualmente, se comprometieron a ampliar la cooperación en energías renovables, acceso a financiación climática y financiación verde, así como en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

El viceministro vietnamita propuso intensificar la cooperación marítima, especialmente en el desarrollo de una pesca sostenible y la investigación científica marina.

Nueva Zelanda se comprometió a seguir apoyando la formación de recursos humanos altamente cualificados en Vietnam mediante programas universitarios y de posgrado, así como cursos de inglés. Ambas partes también acordaron promover el establecimiento de vuelos directos entre los dos países para mejorar la conectividad y fomentar los intercambios entre sus pueblos.

Al abordar cuestiones regionales e internacionales de interés común, los responsables señalaron que el mundo y la región afrontan numerosos desafíos y cambios imprevisibles, por lo que resulta necesario reforzar la cooperación y actuar de manera responsable para mantener la paz y la estabilidad y favorecer el desarrollo sostenible.

Ambas partes acordaron coordinarse estrechamente y apoyarse mutuamente en foros multilaterales, como las Naciones Unidas, y en los mecanismos de cooperación de los que forman parte.

Nueva Zelanda subrayó la importancia de sus relaciones con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en general y con Vietnam en particular. También reafirmó su apoyo al papel central de la ASEAN y de los mecanismos liderados por esta organización en la promoción de la cooperación y la configuración de la estructura regional.

Asimismo, valoró el papel de Vietnam como coordinador de las relaciones ASEAN-Nueva Zelanda durante el período 2024-2027 y expresó su deseo de profundizar la Asociación Estratégica Integral con el bloque y ampliar la cooperación con la subregión del Mekong en los próximos años.

Ambas partes destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la protección, así como la libertad de navegación en el Mar del Este. También subrayaron la necesidad de respetar el derecho internacional y resolver las disputas por medios pacíficos, de conformidad con este marco jurídico y, en particular, con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.

La 15.ª Consulta Política entre Vietnam y Nueva Zelanda está prevista para 2027 en Nueva Zelanda./.

VNA
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