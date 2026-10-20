Vietnam y la UE por profundizar Asociación Estratégica Integral

Hanoi (VNA) - La visita oficial del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, a la Unión Europea tiene como objetivo reafirmar la importancia del Viejo Continente en la política exterior del país indochino y contribuye a fortalecer la confianza política y la Asociación Estratégica Integral bilateral.



* Relaciones en constante evolución



La Unión Europea (UE) y Vietnam establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 28 de noviembre de 1990. Desde entonces, los vínculos bilaterales han evolucionado de manera cada vez más positiva.



Los altos dirigentes de ambas partes mantienen con frecuencia contactos y conversaciones directas, tanto de manera independiente como al margen de foros multilaterales. Asimismo, se coordinan eficazmente dentro de foros multilaterales y organizaciones internacionales, en particular en el marco de la cooperación entre la ASEAN y la UE, la Reunión Asia-Europa (ASEM) y las Naciones Unidas.



El éxito de las actividades de asuntos exteriores durante más de 35 años ha contribuido a elevar las relaciones entre Vietnam y Europa y a ampliar el espacio de cooperación estratégica de la nación indochina en todos los ámbitos, incluidos la política, la economía, el comercio, la inversión y la ciencia y la tecnología, brindando así recursos importantes a su nueva era de desarrollo.



Ambas partes firmaron el Acuerdo de Asociación y Cooperación (PCA) en 2012, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. Este tratado marcó un avance importante en las relaciones entre Vietnam y la UE y sentó las bases jurídicas para llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, con un alcance más amplio y y una mayor profundidad.



En 2019, rubricaron el Acuerdo Marco de Participación (FPA), que permite a Vietnam participar en misiones y actividades lideradas por la UE. Se trata del primer pacto de este tipo que el bloque firma con un país de la ASEAN, marcando avances importantes en los esfuerzos conjuntos para contribuir a la paz y la seguridad mundiales.



En enero de 2026, elevaron oficialmente sus relaciones al nivel de Asociación Estratégica Integral, con motivo de la visita oficial a Vietnam del presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El EVFTA (Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam) ofrece una gran oportunidad para las exportaciones de calzado vietnamitas a mercado de la UE. (Foto: VNA)





Esta mejora convirtió a Vietnam en el primer socio de la UE en el Sudeste Asiático en establecer este nivel de asociación y en el único país de la ASEAN que cuenta con todos los pilares de cooperación con la Unión Europea.



La UE considera a Vietnam un socio prioritario en el Sudeste Asiático y el Indo-Pacífico, y está reforzando activamente su relación con el país, tanto a nivel del bloque en su conjunto como a través de sus distintos Estados miembros.



Cooperación económica, comercial y de inversión sustantivas



Dentro de la ASEAN, Vietnam cuenta con el sistema más amplio e integral de mecanismos de cooperación con la UE. Cabe destacar que el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA, en inglés) entró oficialmente en vigor el 1 de agosto de 2020, dando inicio a una nueva etapa en la cooperación bilateral.



Seis años después de la entrada en vigor del EVFTA, Vietnam se ha convertido en el mayor socio comercial de la UE dentro de la ASEAN y figura entre sus diez principales proveedores de bienes. Por su parte, la UE se ha convertido en el cuarto mayor socio comercial de Vietnam y en su sexto mayor inversor.



La cooperación en materia de inversión sigue siendo un aspecto destacado en la relación económica. Las empresas de la UE continúan siendo una fuente clave de inversión extranjera de alta calidad en Vietnam, centrándose en sectores como la industria manufacturera y de procesamiento, la infraestructura, la logística, las finanzas y la banca, la alta tecnología y la agricultura sostenible.



La inversión total de la UE en Vietnam asciende actualmente a más de 38,4 mil millones de dólares, lo que la sitúa en el sexto lugar entre los 140 países y territorios que invierten en la nación indochina.



En los próximos tiempos, el potencial de cooperación entre ambas partes sigue siendo enorme, especialmente en los ámbitos del comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



El fortalecimiento de la cooperación en estas áreas no solo se alinea con las fortalezas de la UE, sino que también responde a las necesidades de desarrollo de Vietnam, contribuyendo a la implementación efectiva de las principales políticas del Partido y del Estado.



Aprovechar el potencial y profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral



En el contexto de que las relaciones entre Vietnam y la Unión Europea se han desarrollado de manera fructífera, la visita oficial a la UE del secretario general del Partido y presidente, To Lam, reviste una gran importancia.



La viceministra de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang, señaló que esta es la primera visita oficial del máximo dirigente vietnamita a la Unión Europea, la cual tiene lugar tras la exitosa celebración, por parte de Vietnam, del XIV Congreso Nacional del Partido y de las elecciones a la Asamblea Nacional de XVI Legislatura.



Esta visita reafirma, además, el papel pionero de Vietnam como puerta de entrada principal para la ASEAN en su cooperación con la UE, reiteró.



La visita constituye, asimismo, una oportunidad para que ambas partes profundicen aún más en pilares clave de la cooperación -en particular en los ámbitos del comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, y el desarrollo de los recursos humanos-, consolidando así la relación entre ambas partes como un modelo dentro del marco de la cooperación entre la ASEAN y el Continente Viejo, entre otros aspectos, afirmó.



Mientras tanto, Julien Guerrier, embajador de la Unión Europea en Vietnam, señaló que esta visita se considera una oportunidad para que ambas partes evalúen de manera integral su relación de cooperación y revisen la implementación del marco de la Asociación Estratégica Integral..



Durante la visita, se prevé que ambas partes anuncien una carta de intenciones sobre la cooperación en materia de educación y formación, así como programas destinados a apoyar a Vietnam en el desarrollo de una economía circular en los sectores industrial y agrícola, junto con diversos proyectos de desarrollo en Hanoi y otras localidades, dijo.



Asimismo, está prevista la firma de varios acuerdos comerciales entre empresas de ambas partes, lo que sentará una base sólida para la cooperación a largo plazo en el sector privado, precisó.



Por su parte, Nguyen Huong Tra, embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de la Misión de Vietnam ante la Unión Europea, afirmó que la visita oficial a la UE del máximo dirigente busca fortalecer la confianza política y profundizar aún más la relación entre las dos partes.



El viaje pretende transformar los compromisos de alto nivel ya existentes en acciones prácticas y concretas, sentando así las bases para que las relaciones entre Vietnam y la UE avancen hacia una nueva etapa de desarrollo, concluyó./.