Política

Vietnam consulta la experiencia de China de cara a APEC 2027

Los ministros de Finanzas de Vietnam y China, Ngo Van Tuan y Lan Fo’an, acordaron reforzar la cooperación y compartir experiencias para preparar APEC 2027, que organizará Vietnam.

El ministro Ngo Van Tuan en la sesión de trabajo. (Foto: Ministerio de Finanzas)
El ministro Ngo Van Tuan en la sesión de trabajo. (Foto: Ministerio de Finanzas)

Hong Kong, China (VNA)- El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió hoy en Hong Kong (China) con su homólogo chino, Lan Fo’an, para impulsar la cooperación bilateral e intercambiar experiencias de cara a la organización del APEC 2027, que tendrá a Vietnam como anfitrión.

El encuentro tuvo lugar antes de la Conferencia de Ministros de Finanzas del APEC (FMM) de 2026. Ngo Van Tuan felicitó a China por la organización de las reuniones del Proceso de Ministros de Finanzas de APEC 2026 (FMP), que contribuyeron a la cooperación económico-financiera regional.

En su condición de anfitrión en 2027, Vietnam presentará en la sesión plenaria las prioridades para el próximo proceso ministerial, elaboradas sobre la base del Plan de Acción de Incheon y en consonancia con la agenda general del APEC, con el fin de garantizar la continuidad de la cooperación.

Ngo Van Tuan expresó su deseo de que el Ministerio de Finanzas de China siga respaldando las prioridades de Vietnam y comparta su experiencia práctica en la organización de las actividades del APEC.

Por su parte, Lan Fo’an valoró los preparativos de Vietnam, manifestó su apoyo a las orientaciones propuestas y se comprometió a compartir experiencias para garantizar la continuidad y eficacia de la cooperación en el marco del foro. Ambos ministros también abordaron asuntos de interés común en la cooperación financiera bilateral.

La reunión contribuirá a fortalecer los vínculos económico-financieros entre ambos ministerios y facilitará la preparación y el traspaso de responsabilidades para que Vietnam asuma la presidencia de APEC en 2027./.

VNA
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