Vietnam apuesta por conexión regional para impulsar competitividad empresarial

Hanoi (VNA)– La Resolución No. 27-NQ/TW, aprobada el 28 de agosto de 2026 por el Buró Político, abre nuevas oportunidades para que las empresas amplíen sus mercados, optimicen las cadenas de suministro y reduzcan los costos logísticos mediante una mayor articulación económica entre las regiones, según expertos.



Los especialistas consideran que el enfoque de desarrollo fragmentado según los límites administrativos ha dividido el espacio económico, elevado los costos operativos y limitado la competitividad empresarial. La nueva resolución, sobre el desarrollo regional y la organización del espacio de desarrollo nacional en la nueva etapa, busca superar estas limitaciones mediante una planificación coordinada y una mejor conexión de los recursos.



La inversión independiente de las localidades en puertos marítimos, aeropuertos y parques industriales ha provocado duplicaciones y una dispersión de los recursos. Actualmente, los costos logísticos de Vietnam representan entre el 16% y el 18% del producto interno bruto (PIB), lo que ejerce una considerable presión sobre los márgenes de beneficio de las empresas.



En la Conferencia sobre la promoción de los vínculos en las cadenas de producción del Sur, Ly Kim Chi, presidenta de la Asociación de Alimentos de Ciudad Ho Chi Minh (FFA), señaló que la falta de coordinación entre las zonas de producción de materias primas del delta del río Mekong y los centros de procesamiento, irradiación y exportación portuaria del Sudeste de Vietnam genera costos intermediarios adicionales para los productos agrícolas y aumenta el riesgo de interrupciones del suministro.



En el sector de las industrias auxiliares, Nguyen Hoang, presidente de la Asociación de Empresas de Industrias Auxiliares de Hanoi (HANSIBA), indicó que muchas compañías de ingeniería mecánica y fabricación todavía deben buscar por su cuenta clientes y socios de procesamiento. La ausencia de una planificación de clústeres industriales entre provincias dificulta la formación de cadenas productivas con una escala suficiente para incorporarse a las redes de suministro de grandes empresas con inversión extranjera directa (IED).



La Resolución No. 27-NQ/TW orienta la organización del espacio de desarrollo hacia un modelo multinivel y multipolar, articulado en torno a las redes urbanas, los corredores económicos y las regiones motrices de crecimiento.



En este marco, el desarrollo de infraestructuras compartidas y la conexión de autopistas, puertos secos, almacenes multimodales e infraestructuras digitales permitirán reducir los costos de transporte, ampliar el acceso a los mercados y mejorar la conexión con los principales centros de exportación.



Le Duy Hiep, representante de la Asociación de Empresas de Servicios Logísticos de Vietnam (VLA), sostuvo que las infraestructuras logísticas deben desarrollarse como una red interconectada, en lugar de hacerlo de manera aislada en cada localidad. Los centros logísticos regionales facilitarán la consolidación y distribución eficiente de mercancías, optimizarán el uso de los medios de transporte y reducirán los costos de almacenamiento.



La integración de los espacios económicos también favorecerá la conexión entre los centros de formación, las viviendas para trabajadores y los servicios de bienestar social de distintas localidades, contribuyendo a garantizar una oferta estable de mano de obra para los grandes proyectos.



Para aprovechar estas oportunidades, las empresas deben identificar sus competencias esenciales y concentrar las inversiones en sus principales fortalezas, al tiempo que refuerzan la cooperación o externalizan las actividades auxiliares.



Los expertos recomiendan incorporarse a los clústeres sectoriales y aplicar el principio de las “cuatro acciones conjuntas”: decidir conjuntamente, invertir conjuntamente en infraestructuras de la cadena de suministro, compartir datos y asumir responsabilidades de manera conjunta. Asimismo, proponen impulsar la cooperación público-privada para construir almacenes frigoríficos y centros compartidos de conservación de productos agrícolas.



Por otra parte, la digitalización de la gestión de las cadenas de suministro, la transparencia sobre el origen de las materias primas, el seguimiento de los pedidos en tiempo real y la gestión de riesgos a escala interregional ayudarán a las empresas a mejorar su eficiencia operativa.



La Resolución No. 27-NQ/TW ofrece nuevas perspectivas para ampliar los mercados y elevar la competitividad de las empresas vietnamitas. Sin embargo, los resultados dependerán de su capacidad para renovar sus enfoques de desarrollo, fortalecer los vínculos de cooperación y construir cadenas de valor sostenibles./.

VNA