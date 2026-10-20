Más de 180 atletas participan en el Campeonato de Esgrima del Sudeste Asiático

Quang Ninh, Vietnam (VNA)- Más de 180 atletas de cinco países participan en el Campeonato de Esgrima del Sudeste Asiático 2026, que tiene lugar en el Complejo Deportivo de Quang Ninh, en la ciudad homónima.



Los deportistas de Vietnam, Singapur, Malasia, Filipinas y Camboya compiten en 12 pruebas, seis individuales y seis por equipos, en las modalidades de espada, sable y florete.



El torneo está organizado por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Ninh en coordinación con la Autoridad Nacional de Deportes de Vietnam. El evento conmemora el 63º aniversario de la fundación de la ciudad de Quang Ninh y se enmarca en las actividades por el 90º aniversario del Día Tradicional de los Trabajadores de las Minas y de la industria del carbón (12 de noviembre).



Al intervenir la víspera en la ceremonia inaugural, Nguyen Thanh Tung, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad, señaló que la celebración del campeonato contribuirá a promover la imagen de Quang Ninh como un destino dinámico y acogedor, capaz de organizar eventos deportivos internacionales, además de impulsar los intercambios deportivos y turísticos y los vínculos entre Vietnam y otros países de la región.



Confió en que, al regresar a sus respectivos países, cada atleta, entrenador y turista convertirá en un embajador, contribuyendo a difundir la imagen de Quang Ninh y de Vietnam como un lugar amigable, con una rica identidad y hospitalario para los amigos internacionales a través de historias, experiencias de la vida real y los medios de comunicación.



El torneo, que se prolongará hasta el 24 de octubre, ofrece a los atletas la oportunidad de intercambiar experiencias y mejorar su nivel competitivo, al tiempo que contribuye al desarrollo de la esgrima en el Sudeste Asiático./.

VNA