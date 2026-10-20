Mujeres vietnamitas en Corea del Sur celebran su cultura y tradiciones

Seúl (VNA) - La Asociación de Mujeres Vietnamitas Migrantes (AMVM) de la ciudad de Ansan, en la provincia surcoreana de Gyeonggi, celebró un festival de intercambio cultural con motivo del Día de la Mujer Vietnamita, el 20 de octubre, y del séptimo aniversario de su fundación.



Durante el evento, la consejera ministra de la Embajada de Vietnam en Corea del Sur, Nguyen Thi Thai Binh, valoró los esfuerzos de la AMVM y de la Asociación de Vietnamitas en Ansan para fortalecer los vínculos comunitarios, preservar la identidad cultural nacional y promover el intercambio con la sociedad local.



La diplomática destacó que la cultura no solo constituye la raíz de la identidad de cada pueblo, sino que también sirve de puente para conectar a las personas y fomentar la comprensión y el respeto mutuos.



A través de las actividades de intercambio, la comunidad vietnamita puede dar a conocer la riqueza de sus costumbres, tradiciones, idioma y vida cultural, al tiempo que comparte los valores positivos de su tierra natal con sus amigos surcoreanos, señaló.



La Embajada de Vietnam en Corea del Sur seguirá acompañando a las asociaciones de connacionales y coordinándose con las autoridades locales y los socios surcoreanos para promover actividades culturales, artísticas y lingüísticas, así como difundir la cultura vietnamita. Estos esfuerzos contribuirán a consolidar las bases sociales de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó.



El festival incluyó diversas actuaciones artísticas y actividades de intercambio cultural. Uno de los momentos más destacados fue el desfile de ao dai, el traje tradicional de las mujeres vietnamitas.



Fundada el 19 de octubre de 2019, la AMVM reúne a mujeres vietnamitas casadas con surcoreanos y se ha convertido en un espacio común donde sus integrantes estrechan lazos, comparten experiencias y se apoyan mutuamente./.

VNA