Cultura-Deporte

Mujeres vietnamitas en Corea del Sur celebran su cultura y tradiciones

La Asociación de Mujeres Vietnamitas Migrantes (AMVM) de la ciudad de Ansan, en la provincia surcoreana de Gyeonggi, celebró un festival de intercambio cultural con motivo del Día de la Mujer Vietnamita, el 20 de octubre, y del séptimo aniversario de su fundación.

En el festival de intercambio cultural. (Fuente: VNA)
En el festival de intercambio cultural. (Fuente: VNA)

Seúl (VNA) - La Asociación de Mujeres Vietnamitas Migrantes (AMVM) de la ciudad de Ansan, en la provincia surcoreana de Gyeonggi, celebró un festival de intercambio cultural con motivo del Día de la Mujer Vietnamita, el 20 de octubre, y del séptimo aniversario de su fundación.

Durante el evento, la consejera ministra de la Embajada de Vietnam en Corea del Sur, Nguyen Thi Thai Binh, valoró los esfuerzos de la AMVM y de la Asociación de Vietnamitas en Ansan para fortalecer los vínculos comunitarios, preservar la identidad cultural nacional y promover el intercambio con la sociedad local.

La diplomática destacó que la cultura no solo constituye la raíz de la identidad de cada pueblo, sino que también sirve de puente para conectar a las personas y fomentar la comprensión y el respeto mutuos.

A través de las actividades de intercambio, la comunidad vietnamita puede dar a conocer la riqueza de sus costumbres, tradiciones, idioma y vida cultural, al tiempo que comparte los valores positivos de su tierra natal con sus amigos surcoreanos, señaló.

La Embajada de Vietnam en Corea del Sur seguirá acompañando a las asociaciones de connacionales y coordinándose con las autoridades locales y los socios surcoreanos para promover actividades culturales, artísticas y lingüísticas, así como difundir la cultura vietnamita. Estos esfuerzos contribuirán a consolidar las bases sociales de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, afirmó.

El festival incluyó diversas actuaciones artísticas y actividades de intercambio cultural. Uno de los momentos más destacados fue el desfile de ao dai, el traje tradicional de las mujeres vietnamitas.

Fundada el 19 de octubre de 2019, la AMVM reúne a mujeres vietnamitas casadas con surcoreanos y se ha convertido en un espacio común donde sus integrantes estrechan lazos, comparten experiencias y se apoyan mutuamente./.

VNA
#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Vietnam #Corea del Sur #mujeres
Seguir VietnamPlus

Cultura iluminando el camino

Noticias relacionadas

Ver más

Arquitectura única de pagoda de 200 años de antigüedad en Dong Thap

Arquitectura única de pagoda de 200 años de antigüedad en Dong Thap

Situada en el barrio de My Phong, en la provincia de Dong Thap, la pagoda Vinh Trang, declarada reliquia histórica y cultural nacional, atrae a numerosos visitantes, tanto locales como extranjeros. Construida a principios del siglo XIX, la pagoda combina elementos arquitectónicos de Asia oriental con detalles occidentales.

Pu Sam Cap, una joya escondida entre las montañas del noroeste de Vietnam

Pu Sam Cap, una joya escondida entre las montañas del noroeste de Vietnam

Con sus impresionantes cuevas y un clima fresco durante todo el año, el complejo cavernario de Pu Sam Cap se consolida como un atractivo destino turístico en la provincia de Lai Chau, en el noroeste de Vietnam. El lugar también destaca por sus valores históricos y culturales, vinculados a las comunidades étnicas de la región.

Danza Xuan Pha, en la comuna de Xuan Truong, provincia de Thanh Hoa. Foto: VNA

Vietnam amplía espacios culturales al servicio de la población

Vietnam ampliará los espacios culturales y promoverá actividades accesibles en todo el país del 18 al 24 de noviembre de 2026, en el marco del Día de la Cultura Vietnamita y la Fiesta de la Gran Unidad Nacional, con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la creación, el disfrute y la transmisión de los valores culturales, según las directrices de la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra.

Actuación artística en la primera edición del Festival de la Cerámica Cham de Bau Truc 2026. Foto: VNA

Mantienen viva el alma de la cerámica de Bau Truc en la vida moderna

La primera edición del Festival de la Cerámica Cham de Bau Truc 2026 se efectúa en la comuna de Ninh Phuoc, provincia de Khanh Hoa, para rendir homenaje al arte alfarero del pueblo Cham y promover el tejido de brocados de My Nghiep, los productos del programa OCOP (Cada comuna, un producto) y los valores culturales y turísticos locales.