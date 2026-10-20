Turismo

Xa Phin, un paisaje dorado entre tejados cubiertos de musgo en Vietnam

Xa Phin, en Tuyen Quang, apuesta por el turismo sostenible a partir de sus arrozales en terrazas, casas sobre pilotes y cultura local.

El tono musgo se funde con el verde de la planta. (Fuente: VNA)
El tono musgo se funde con el verde de la planta. (Fuente: VNA)

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - En octubre, los arrozales en terrazas de Xa Phin se tiñen de dorado al pie de la cordillera de Tay Con Linh, en contraste con el verde de los bosques y los oscuros tejados cubiertos de musgo de las tradicionales casas sobre pilotes.

Situada en la comuna de Thanh Thuy, provincia vietnamita de Tuyen Quang, esta aldea de la etnia Dao ofrece un paisaje donde la temporada de cosecha y la vida cotidiana se entrelazan.

El dorado de la cosecha a los pies de Tay Con Linh

Siguiendo el relieve de las montañas, los arrozales forman terrazas de distintos tamaños, conectadas por pequeños senderos que serpentean entre los campos, los jardines y las viviendas. Algunas parcelas conservan las espigas maduras, mientras que en otras ya aparecen los rastrojos y los haces recogidos. El avance de la cosecha transforma el paisaje y refleja meses de trabajo de los agricultores.

Dang Van Hau, jefe del Comité de Trabajo del Frente de la aldea de Xa Phin, señala que la maduración del arroz es también una época de llegada de visitantes, atraídos por el paisaje y las oportunidades de tomar fotografías. La comunidad espera que el turismo permita dar a conocer mejor la vida local y genere ingresos adicionales para las familias, sin que estas tengan que abandonar sus costumbres tradicionales.

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Un tejado cubierto de musgo. (Fuente: VNA)


La cercanía entre las casas y los arrozales permite a los visitantes contemplar no solo el paisaje, sino también las actividades cotidianas de sus habitantes. Hoang Van Manh, un visitante procedente de Hanoi, comparte: “Lo que más recuerdo de Xa Phin son las casas situadas junto a los arrozales maduros. Al caminar por los pequeños senderos y observar a los habitantes durante la cosecha, sentí que la vida de la aldea estaba muy cerca de mí. Espero volver algún día para dedicar más tiempo a conocer las casas tradicionales y las costumbres de la comunidad”.

Las casas tradicionales, un valor para el turismo

Junto a los arrozales, las casas sobre pilotes con tejados de hojas de palma cubiertos de musgo constituyen otro de los rasgos distintivos de Xa Phin. Estas viviendas, características de la comunidad Dao, se integran con los jardines y las terrazas, y adquieren especial protagonismo durante la cosecha, cuando sus tejados oscuros contrastan con el dorado de los campos.

Phan Ngoc Thang, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Thanh Thuy, considera que el desarrollo turístico debe aprovechar los arrozales en terrazas, la arquitectura tradicional y la cultura de la etnia Dao. A su juicio, es necesario mejorar gradualmente los servicios y la higiene ambiental, al tiempo que se respetan las características originales de las viviendas y se garantiza la participación de los habitantes en los beneficios del turismo.

Los paseos entre los arrozales, las visitas a las casas tradicionales, la degustación de platos locales y los encuentros con los habitantes son algunas de las experiencias que pueden ofrecerse a los visitantes, siempre de acuerdo con la capacidad de acogida de la aldea y la voluntad de sus anfitriones.

La combinación de paisaje agrícola, arquitectura tradicional y cultura comunitaria brinda a Xa Phin oportunidades para desarrollar el turismo y generar ingresos para sus habitantes, manteniendo el vínculo entre la actividad turística y la vida cotidiana de la aldea./.

VNA
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