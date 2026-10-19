Presentan el libro fotográfico bilingüe “La legendaria ruta Ho Chi Minh en el mar”

Hanoi (VNA) - La Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) ha presentado hoy el libro fotográfico bilingüe vietnamita-inglés “La legendaria ruta Ho Chi Minh en el mar”, con motivo del 65º aniversario de la apertura de esa ruta marítima en la etapa de lucha por la independencia y reunificación nacional (23 de octubre de 1961-2026).



La obra preserva documentos históricos y rinde homenaje a las generaciones de oficiales y soldados que protagonizaron una hazaña logística estratégica durante la resistencia contra Estados Unidos por la salvación nacional.



Con 288 páginas y un formato de 23 x 25 centímetros, el libro reúne cientos de fotografías, documentos de archivo, mapas, objetos históricos e ilustraciones que grafican las travesías de los llamados “barcos sin número”. Estas embarcaciones desafiaron los bombardeos, las tormentas y numerosos peligros para transportar armas, equipos y medicamentos desde el norte hasta los campos de batalla del sur de Vietnam.



La publicación se estructura en tres partes. La primera, “La formación de la ruta marítima que lleva el nombre del Presidente Ho Chi Minh (1946-1961)”, recoge las travesías clandestinas realizadas durante la resistencia contra el colonialismo francés, que sentaron las bases de esta vía estratégica de transporte.



La segunda, “La Ruta Ho Chi Minh por el mar: una ruta legendaria (1961-1975)”, reconstruye las peligrosas travesías, los sacrificios de oficiales y soldados y las contribuciones de las fuerzas encargadas de recibir y transportar los suministros, así como de las comunidades de las zonas costeras.



La tercera, “Continuar la leyenda de la Ruta Ho Chi Minh por el mar en una nueva era (1975-2026)”, destaca la continuidad de esta tradición por parte de la Armada Popular de Vietnam en la misión de defender la soberanía marítima e insular del país.



Uno de los principales atractivos de la obra son las fotografías y los documentos que reflejan de manera fiel el valor, el espíritu de sacrificio y la dedicación de las tripulaciones de los barcos sin número y de las fuerzas que contribuyeron discretamente al abastecimiento de los frentes de combate.



El libro rinde homenaje a los héroes y mártires, a las Madres Heroicas de Vietnam, a los veteranos de las unidades 759 y 125 de la Armada, así como a los habitantes de las localidades costeras que contribuyeron a esta misión histórica.



“La legendaria ruta Ho Chi Minh en el mar” contribuye a fortalecer el orgullo nacional y la conciencia sobre la protección de la soberanía marítima e insular. Asimismo, recuerda el valor de la paz, la independencia y la reunificación nacional, e inspira a las generaciones actuales y futuras a dedicar sus esfuerzos al servicio de la Patria./.

VNA