Sociedad

Vietnam lanza el Mes de Acción por los Pobres de 2026

Vietnam lanza el Mes de Acción por los Pobres 2026 y moviliza más de 14,1 millones de dólares en donaciones para reducir la pobreza, apoyar a las personas vulnerables y reforzar el bienestar social.

La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, y el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, junto con las organizaciones e individuos homenajeados. (Foto: VNA)
La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, y el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, junto con las organizaciones e individuos homenajeados. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El órgano permanente del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam lanzó el Mes de Acción por los Pobres de 2026 y rindió homenaje a organizaciones e individuos que contribuyeron a la labor de bienestar social durante el período 2024-2026, bajo el lema “Gran unidad: difundir la solidaridad y el afecto entre compatriotas”.

Al acto asistieron Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido y presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam; Pham Gia Tuc, viceprimer ministro permanente; y Nguyen Thi Hong, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, junto con representantes de las 225 organizaciones e individuos homenajeados.

Bui Thi Minh Hoai señaló que, durante el período 2024-2026, Vietnam afrontó numerosos desafíos, entre ellos desastres naturales, tormentas e inundaciones que causaron graves pérdidas humanas y materiales y afectaron especialmente a las familias pobres y las personas en situación vulnerable. En estas circunstancias, destacó, se puso de manifiesto la tradición de solidaridad y ayuda mutua del pueblo vietnamita, junto con el apoyo del Partido, el Estado, las empresas, los benefactores y los compatriotas dentro y fuera del país.

La dirigente afirmó que el cuidado de las personas pobres y vulnerables es una responsabilidad compartida por el Partido, el Estado, todo el sistema político, los ciudadanos, las organizaciones y las empresas.

Instó a las autoridades, al Frente de la Patria y sus organizaciones miembros a movilizar recursos sociales para reducir la pobreza, garantizar el bienestar social y crear empleos y medios de vida que permitan a las personas salir de la pobreza de manera sostenible.

También pidió mejorar la movilización y gestión de las donaciones, garantizando su uso eficaz, público y transparente, para que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan.

Asimismo, llamó a las empresas, los benefactores y los vietnamitas residentes en el país y en el extranjero a contribuir al Fondo “Por los Pobres” y a otros programas de bienestar social.

Los 225 colectivos e individuos homenajeados realizaron aportaciones en ámbitos como la recuperación tras desastres naturales, la eliminación de viviendas precarias, la asistencia a personas en circunstancias especialmente difíciles, las actividades de gratitud y otros programas sociales.

Durante el acto, más de 30 organizaciones, empresas e individuos registraron contribuciones por unos 14,1 millones de dólares al Fondo mencionado.

Se anunciaron además los canales para recibir donaciones, incluidos depósitos bancarios, transferencias a una cuenta de la Tesorería del Estado y aportaciones directas en su sede central, situada en el número 46 de la calle Trang Thi, barrio de Cua Nam, Hanoi./.

VNA
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