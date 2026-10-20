Phu Quoc entre los diez destinos de moda para los turistas indios en 2027

Hanoi (VNA) - La plataforma mundial de viajes Skyscanner ha publicado su informe Travel Trends 2027, en el que la isla vietnamita de Phu Quoc ocupa el décimo puesto entre los destinos de moda para los viajeros indios, con un aumento del 133% en las búsquedas de vuelos.



Phu Quoc, de la provincia sureña de An Giang, comparte la clasificación con destinos como Bishkek (Kirguistán), Okinawa (Japón), Tirana (Albania) y Pokhara (Nepal).



La clasificación se basa en la evolución de las búsquedas de vuelos registradas entre el 1 de enero y el 17 de junio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, así como en criterios que evalúan la idoneidad de los destinos para las vacaciones.



Además de los datos de búsqueda, el informe incorpora una encuesta realizada por OnePoll en julio de 2026 a 2.000 personas en India para identificar nuevas tendencias de viaje.



Skyscanner también incluye Phu Quoc entre los destinos preferidos por quienes desean desconectarse del mundo digital, descansar y reconectar con la naturaleza. Junto con Pokhara y Agatti, en India, la isla figura entre los lugares recomendados para relajarse y disfrutar de un ritmo de vida más pausado.



Anteriormente, en un artículo publicado en abril de 2026, la revista Outlook Traveller, citando datos de Agoda publicados en octubre de 2025, señaló que la isla había entrado por primera vez entre los diez destinos de luna de miel más buscados por los viajeros indios. Phu Quoc ocupó el sexto puesto, con un crecimiento cercano al 700%.



Según Outlook Traveller, su atractivo reside en la facilidad de acceso, los precios competitivos y la diversidad de opciones de alojamiento. La revista destaca los complejos turísticos frente al mar, las villas con piscina privada y la posibilidad de disfrutar de servicios de alta gama a precios más asequibles que en destinos como Maldivas, Phuket o Bali.



Más allá de las vacaciones de playa, la publicación también resalta varias experiencias emblemáticas de la isla, como el teleférico de tres cables que conecta el continente con Hon Thom, el Puente del Beso (Cau Hon), en el barrio de Sunset Town, y los espectáculos artísticos y fuegos artificiales nocturnos.



Otra ventaja es que los titulares de pasaportes extranjeros pueden acogerse a una exención de visado de hasta 30 días para visitar Phu Quoc, siempre que cumplan las condiciones de entrada establecidas por la normativa vigente.



El 16 de octubre, Sun PhuQuoc Airways puso a la venta los billetes para su ruta directa entre Phu Quoc y Ahmedabad, cuya operación está prevista a partir del 2 de diciembre de 2026, con cinco vuelos semanales./.

VNA