Artesanías vietnamitas destacan en MEGA SHOW Hong Kong 2026

Hong Kong, China (VNA) - Las empresas vietnamitas de artesanía buscan ampliar sus mercados de exportación y establecer nuevos vínculos comerciales con compradores internacionales mediante su participación en la Feria Internacional de Artesanía de Hong Kong 2026 (MEGA SHOW), cuya primera fase se celebra hasta el 23 de octubre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta Región Administrativa Especial de China.



El Departamento de Industria y Comercio de Hanoi, en coordinación con la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong y otras entidades, organizó la participación de 20 empresas vietnamitas, cada una con un puesto en el pabellón. La oferta incluye artículos de laca, productos de ratán y bambú, cerámica, artesanías de cuerno y regalos de alta gama, sectores en los que Vietnam cuenta con ventajas exportadoras.



Hoang Minh Lam, director del Centro de Promoción Industrial y Comercial de Hanoi, señaló que MEGA SHOW es una importante feria especializada que atrae a numerosos importadores y compradores internacionales y constituye un punto de conexión clave para las cadenas de suministro de Asia-Pacífico. La participación en el evento permite a las empresas y establecimientos industriales rurales de Hanoi promocionar sus marcas, presentar su capacidad productiva, ampliar sus redes comerciales e impulsar las exportaciones de artesanía, añadió.



Nguyen Ngoc Anh, responsable de importación y exportación de la empresa Doan Ket 1, valoró positivamente la afluencia de visitantes internacionales a su puesto. La compañía presenta productos elaborados íntegramente a mano por artesanos de las aldeas de oficios tradicionales de Phu Nghia, en la comuna de Chuong My, Hanoi. Según explicó, las actividades promocionales de los organizadores han atraído a importantes compradores de Estados Unidos, Europa y Japón, mercados prioritarios para la empresa.



Las artesanías vietnamitas también han recibido valoraciones favorables de representantes empresariales extranjeros. Jasmine Lauer, responsable de Garantía de Calidad y Abastecimiento Estratégico del grupo australiano Country Road, destacó la originalidad de los productos vietnamitas, la destreza de sus artesanos y el uso eficaz de materiales naturales, en consonancia con las tendencias actuales de consumo. Asimismo, valoró la flexibilidad de los proveedores vietnamitas para aceptar pedidos con cantidades mínimas reducidas, una ventaja tanto para marcas medianas como grandes.



MEGA SHOW se celebra anualmente desde 1992 y está dedicada a regalos, artículos para el hogar, decoración y artesanía. En su 33.ª edición, reúne más de 3.000 puestos de empresas de 28 países y territorios, entre ellos Vietnam, China continental, Hong Kong, Taiwán (China), Corea del Sur, India, Tailandia, Filipinas e Indonesia. La oferta se centra en regalos de alta gama, artículos para el hogar y decoración navideña y festiva.



Organizada por Comasia Limited, empresa de Hong Kong con más de 30 años de experiencia en ferias comerciales, la muestra busca facilitar el contacto entre las empresas vietnamitas y los compradores internacionales, así como ampliar el acceso a las redes de distribución mundiales./.

VNA