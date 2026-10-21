Economía

Vietnam y Bélgica amplían cooperación económica y comercial

Vietnam y Bélgica cuentan con nuevas oportunidades para ampliar el comercio, la inversión y la cooperación en tecnología verde, logística e innovación.

Los textiles figuran entre los principales productos que Vietnam exporta a Bélgica. (Foto: VNA)
Los textiles figuran entre los principales productos que Vietnam exporta a Bélgica. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Más de 50 años después del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973, Vietnam y Bélgica disponen de amplias oportunidades para profundizar su cooperación en comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, formación de recursos humanos, logística y crecimiento verde.

La visita oficial a Bélgica del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, constituye una ocasión para fortalecer estos vínculos, aprovechar las complementariedades entre ambas economías y promover la aplicación efectiva del Tratado de Libre Comercio entre el país asiático y la Unión Europea (EVFTA).

Comercio bilateral en expansión

Bélgica es el sexto socio comercial de Vietnam en la Unión Europea (UE), así como su quinto mercado de exportación y el séptimo proveedor dentro del bloque. Por su parte, la nación indochina es el mayor socio comercial de Bélgica en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Entre 2015 y 2025, el comercio bilateral registró un promedio anual de 3,44 mil millones de dólares. En 2025, el intercambio alcanzó casi 4,37 mil millones de dólares, un 2% menos que el año anterior. Las exportaciones vietnamitas sumaron 3,59 mil millones de dólares, con una caída del 5,2%, mientras que las importaciones llegaron a 778 millones, un aumento del 15,8%. Vietnam mantuvo un superávit de unos 2,8 mil millones de dólares.

En los primeros ocho meses de 2026, el comercio bilateral totalizó 3,1 mil millones de dólares, un incremento interanual del 4,7%. Las exportaciones de Vietnam ascendieron a 2,7 mil millones de dólares, un 10,4% más, mientras que las importaciones se situaron en 398,8 millones, un descenso del 22,3%.

Entre los principales productos vietnamitas exportados a Bélgica figuran el calzado, el hierro y el acero, los textiles y las confecciones, la maquinaria y sus componentes, el café y los productos acuáticos.

La cooperación entre las agencias de promoción comercial también contribuye a facilitar el acceso de las empresas a ambos mercados. Durante la visita de Estado del rey Felipe y la reina Matilde a Vietnam en abril de 2025, la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam intercambió un memorando de entendimiento con representantes de las agencias de promoción comercial de Flandes, Valonia y Bruselas.

El acuerdo contempla el intercambio de información, la promoción comercial, la participación en ferias y exposiciones, la investigación y la formación, así como el intercambio de experiencias y el apoyo a las empresas dirigidas por mujeres.

Aprovechar las complementariedades económicas

El embajador de Bélgica en Vietnam, Pieter Leenknegt, destacó las oportunidades de cooperación en tecnologías verdes, logística, agricultura inteligente, acuicultura, transformación digital, robótica, energías renovables, almacenamiento energético y economía circular, incluida la conversión de residuos en energía.

En el sector energético, Vietnam superó a Bélgica en la producción anual total de energía eólica en 2023, mientras que Bélgica dispone de experiencia avanzada en energía eólica marina, almacenamiento y conexión a la red eléctrica. La combinación de estas capacidades abre perspectivas para el intercambio de conocimientos y el desarrollo de proyectos conjuntos.

La logística y las infraestructuras portuarias constituyen otro ámbito prometedor. El Puerto de Amberes-Brujas podría ampliar sus conexiones con el puerto de Hai Phong y los del delta del Mekong, facilitando el transporte de mercancías y los vínculos entre las cadenas de suministro.

El EVFTA, en vigor desde 2020, ha contribuido a ampliar el comercio entre Vietnam y la UE. Por su parte, el Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA), una vez que entre en vigor, puede reforzar la seguridad jurídica y la confianza de los inversores. También existen posibilidades de cooperación en infraestructuras de transporte, biotecnología, productos farmacéuticos y procesamiento de alimentos.

Según Pham Manh Hung, presidente de la Asociación de Amistad Vietnam-Bélgica, la diplomacia entre los pueblos debe seguir desempeñando un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Para ello, resulta necesario desarrollar planes de cooperación a largo plazo en ciencia y tecnología, organizar foros económicos y facilitar los contactos entre empresas de ambos países.

La comunidad vietnamita en Bélgica también puede contribuir a conectar a las empresas de Vietnam con socios locales, ayudándolas a comprender los estándares del mercado y los procedimientos de inversión.

Promoción de los vínculos comerciales y tecnológicos

Como parte de los esfuerzos por ampliar la cooperación, la Agencia de Promoción Comercial de Vietnam organizará del 14 al 22 de noviembre de 2026 una delegación de promoción comercial y de inversiones a Bélgica y Países Bajos.

La iniciativa se centrará en sectores como los semiconductores, la electrónica, la ingeniería de precisión, la automatización y las industrias auxiliares, con el objetivo de reforzar los vínculos con empresas europeas y facilitar una mayor participación de las compañías vietnamitas en las cadenas de suministro de alta tecnología de Europa./.

VNA
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