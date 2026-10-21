Líder vietnamita destaca la complementariedad entre las fortalezas de Dinamarca y el potencial de Vietnam

Copenhague (VNA) – Vietnam está dispuesto a trabajar junto con Dinamarca para vincular las fortalezas de este país con el potencial y las oportunidades de desarrollo de Vietnam, con el objetivo común de promover una paz duradera, el desarrollo sostenible y la prosperidad verde, afirmó el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam.

El dirigente hizo estas declaraciones durante su participación en un concierto de amistad con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Dinamarca (1971-2026) y en una recepción ofrecida la noche del 20 de octubre (hora local) en Copenhague, en el marco de su visita de Estado a Dinamarca.

Al acto asistieron el rey Federico X y la reina María; el presidente del Parlamento danés, Henrik Frandsen; representantes de la Familia Real, el Gobierno y el Parlamento de Dinamarca, así como amigos daneses.

En la recepción. Foto: VNA

En un ambiente cálido y amistoso, To Lam expresó su sincero agradecimiento al rey, la reina, la Familia Real, el Gobierno y el Parlamento daneses por los históricos vínculos y el especial afecto que mantienen con Vietnam. También agradeció al Gobierno, al Parlamento y a las instituciones danesas su buena voluntad, estrecha cooperación y contribuciones positivas al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Asimismo, manifestó su reconocimiento a los amigos daneses que, con su compromiso y perseverancia, han contribuido a estrechar los lazos entre ambos países durante los últimos 55 años. Agradeció también a las empresas y organizaciones danesas sus proyectos de inversión y desarrollo, que han generado beneficios tangibles para la población y contribuido al desarrollo sostenible de ambos países.

El máximo dirigente elogió a la comunidad vietnamita en Dinamarca por sus continuos esfuerzos para progresar, integrarse en la sociedad local y actuar activamente como puente de amistad entre los pueblos de ambos países.

Subrayó que la visita actual sienta unas bases importantes para hacer realidad las aspiraciones de ambas partes de elevar la cooperación a un nivel superior. Se han firmado más de diez documentos de cooperación, que abren numerosas oportunidades nuevas, y se han alcanzado diversos acuerdos para impulsar una colaboración eficaz y a largo plazo en ciencia y tecnología, energía, infraestructura, logística e industrias de alto valor añadido.

Las relaciones entre Vietnam y Dinamarca avanzan no solo gracias al compromiso político al más alto nivel, sino también a la participación activa de las comunidades empresariales, las autoridades locales, los institutos de investigación, las universidades y los ciudadanos de ambos países, destacó.

Durante el último medio siglo, los vínculos bilaterales se han fortalecido paralelamente al desarrollo de ambos países y en consonancia con los cambios de cada época. Los principales hitos de estas relaciones han contado con las contribuciones de la Familia Real danesa, de la reina Margarita II y del rey Federico X, señaló.

Hace 55 años, Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam. Hoy, Dinamarca vuelve a ser el primer país nórdico en establecer una Asociación Estratégica Integral con Vietnam, destacó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recordó que el 25 de noviembre de 1971, en plena guerra en Vietnam, Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con el país indochino. Esta decisión histórica sentó las bases de una amistad sincera y duradera, cultivada sobre la confianza, la solidaridad y profundos valores humanitarios.

El canciller Le Hoai Trung habla en el acto. Foto: VNA

Señaló que los vínculos bilaterales han evolucionado desde la solidaridad y el apoyo a la reconstrucción de Vietnam hasta convertirse en una asociación entre iguales, orientada hacia un futuro verde y sostenible. Esta evolución refleja una amistad capaz de superar las distancias geográficas y las diferencias históricas y culturales.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, destacó los vínculos de amistad y cooperación entre ambos países, que se han profundizado a lo largo de las décadas, pasando de la cooperación tradicional para el desarrollo a una asociación entre iguales basada en intereses comunes.

el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, habla en el acto. Foto: VNA

Expresó su confianza en que las relaciones bilaterales seguirán fortaleciéndose y cosecharán nuevos éxitos. Asimismo, subrayó que la elevación de los vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral durante esta visita abre un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países.

Ese mismo día, el secretario general y presidente To Lam, su esposa y la delegación vietnamita de alto nivel visitaron el Museo Glyptotek de Copenhague.

Conocido oficialmente como Ny Carlsberg Glyptotek, el museo se encuentra en el corazón de la capital danesa y combina el arte y la arquitectura con espacios públicos destinados al descanso y el esparcimiento.

Fue fundado por el cervecero Carl Jacobsen, hijo del fundador de la cervecera Carlsberg, a partir de su colección personal de arte. En 1888, donó su colección al público e inició la construcción del museo, que abrió oficialmente sus puertas en 1897.

El Glyptotek es uno de los museos de arte más importantes de Copenhague. Actualmente alberga más de 10.000 obras de arte y piezas arqueológicas, distribuidas principalmente en dos grandes colecciones: antigüedades del Mediterráneo y arte danés y francés del siglo XIX. Entre sus principales atractivos figuran esculturas grecorromanas, momias y objetos del antiguo Egipto, arte etrusco y obras de numerosos artistas europeos de renombre./.