Medios internacionales destacan la solidez de los vínculos entre Vietnam y Dinamarca

Hanoi (VNA) – Medios de comunicación daneses e internacionales han dedicado una amplia cobertura a la visita de Estado de tres días a Dinamarca del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y han destacado la solidez de la Asociación Estratégica Verde entre ambos países.



El 19 de octubre, diversos medios daneses, junto con el portal canadiense Ground News, el sitio web británico hellomagazine.com, Yahoo y la revista estadounidense Town & Country, subrayaron que la presencia del príncipe heredero Christian durante la visita, como representante de la nueva generación de la Familia Real danesa, refleja la importancia que Dinamarca y su Casa Real conceden al fortalecimiento de la amistad y la cooperación multifacética con Vietnam.



Los medios destacaron el banquete de Estado ofrecido por el rey Federico X y la reina Mary en el Palacio de Christiansborg en honor al máximo dirigente vietnamita y su esposa. También informaron sobre las visitas del monarca danés y el líder vietnamita al Parlamento danés y al Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague, así como las de la reina Mary y Ngo Phuong Ly a una biblioteca, un centro cultural y el Teatro Real Danés.



Ground News y Town & Country recordaron que Vietnam y Dinamarca establecieron relaciones diplomáticas en 1971 y que este año celebran el 55.º aniversario de sus vínculos bilaterales.



La Casa Real danesa y varios medios de comunicación del país también destacaron la concesión de la Orden del Elefante por parte del rey Federico X al dirigente vietnamita. Citando un comunicado de la Casa Real, el portal dk-sundhed.dk describió esta condecoración como la orden de caballería más antigua y prestigiosa de Dinamarca, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XV.



Según la Enciclopedia Nacional de Dinamarca, se concede principalmente a miembros de familias reales, tanto danesas como extranjeras, y a jefes de Estado.



El comunicado señaló que actualmente más de 18.200 vietnamitas residen en Dinamarca, mientras que cerca de 150 empresas danesas operan en Vietnam. La visita de Estado de To Lam tuvo como objetivo impulsar la cooperación en energía verde, sanidad y alimentación, sobre la base de la Asociación Estratégica Verde establecida en 2023, así como reafirmar los intereses comerciales compartidos por ambos países.



Según el medio danés TV 2 (tv2.dk), la cooperación económica entre Vietnam y Dinamarca ha seguido ampliándose en los últimos años, con la presencia de importantes empresas danesas como Pandora, que ha construido una fábrica en Vietnam, y Lego. Los estrechos vínculos comerciales y de inversión entre ambos países fueron señalados como uno de los factores clave de la visita de Estado de To Lam al país europeo.



Los medios daneses también pusieron de relieve las perspectivas de elevar las relaciones bilaterales a un nuevo marco de cooperación estratégica, con especial atención al fortalecimiento de los vínculos comerciales./.

VNA