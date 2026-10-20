Foro empresarial Vietnam-Dinamarca abre oportunidades de cooperación en sectores estratégicos

Copenhague (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el rey Federico X de Dinamarca asistieron hoy en Copenhague a un foro empresarial entre ambos países, el cual busca impulsar la cooperación económica y ampliar las oportunidades de inversión bilateral.



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam destacó que Vietnam y Dinamarca mantienen relaciones de amistad y cooperación constructivas, forjadas a lo largo de más de medio siglo y caracterizadas por una profundidad y un pragmatismo crecientes. Los vínculos han evolucionado desde la cooperación tradicional para el desarrollo hacia una asociación entre iguales, basada en el beneficio mutuo y orientada al crecimiento verde y sostenible.



En un contexto en el que la economía mundial sigue afrontando fluctuaciones, conflictos geopolíticos, interrupciones de las cadenas de suministro, volatilidad de los precios de la energía y tendencias proteccionistas, Vietnam mantiene el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y garantizar los principales equilibrios económicos, al tiempo que impulsa el crecimiento y abre nuevas oportunidades de desarrollo, subrayó.



El máximo dirigente señaló que Vietnam ha entrado en una nueva etapa de desarrollo, marcada por la necesidad de lograr un crecimiento rápido y sostenible, basado en la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el aumento de la productividad.



En este sentido, afirmó que Vietnam busca atraer no solo capital, sino también tecnologías avanzadas, conocimientos, sistemas modernos de gestión, inversiones en investigación y desarrollo (I+D), recursos humanos altamente calificados y una mayor vinculación con las empresas nacionales. Expresó su confianza en que las compañías danesas contribuyan activamente a estos objetivos.



Vietnam también desea mejorar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes, facilitar el comercio y las inversiones, estrechar los vínculos entre las comunidades empresariales de ambos países, promover la transferencia de tecnología y reforzar la capacidad de las empresas vietnamitas para integrarse más profundamente en las cadenas de valor sostenibles.



Según el líder, ambos países disponen de un amplio margen para reforzar la cooperación económica, especialmente en sectores en los que Dinamarca cuenta con fortalezas reconocidas y Vietnam prioriza la captación de inversiones, como las energías renovables, la logística, los puertos marítimos, el transporte marítimo verde, la ciencia y la tecnología, la innovación, las tecnologías ambientales, la gestión hídrica, la agricultura, la industria alimentaria, la salud, las ciencias de la vida, la producción ecológica, la economía circular y las soluciones para reducir las emisiones de carbono.



El dirigente vietnamita instó a las empresas danesas a adoptar una perspectiva a largo plazo sobre Vietnam, no solo como centro manufacturero, sino también como plataforma logística, polo de innovación, mercado de consumo dinámico en la región y eslabón cada vez más relevante de las cadenas de suministro mundiales.



El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, interviene en la cita. (Foto: VNA)



Asimismo, pidió al Gobierno y a los ministerios daneses que sigan promoviendo condiciones favorables para que las empresas de ese país amplíen sus inversiones y desarrollen operaciones a largo plazo en Vietnam, particularmente en energías renovables, infraestructura y logística, alta tecnología, transición verde, industria farmacéutica, biotecnología y agricultura de alta tecnología.



El secretario general y presidente To Lam también expresó su deseo de que Dinamarca incremente su apoyo en financiación verde, transferencia tecnológica, formación de recursos humanos y conexión empresarial. Al mismo tiempo, alentó a las instituciones financieras y los fondos de inversión daneses a participar en proyectos estratégicos de gran envergadura en Vietnam. Para ello, consideró necesario profundizar el diálogo político, promover las inversiones y desarrollar proyectos de cooperación concretos.



Al dirigirse a la comunidad empresarial danesa, el mandatario visitante propuso tres cambios de enfoque: pasar de “invertir en Vietnam” a “invertir junto con Vietnam”, reforzando la integración con las empresas locales y apoyando su participación en las cadenas de valor mundiales; evolucionar de “producir en Vietnam” a “investigar, crear y producir en Vietnam”, convirtiendo al país en un centro de investigación, desarrollo de productos, innovación y formación de recursos humanos dentro de las estrategias globales de las empresas; y avanzar del simple “crecimiento” hacia un “crecimiento verde y sostenible”, mediante el desarrollo conjunto de energías limpias, logística verde, manufactura de bajas emisiones, economía circular y cadenas de suministro que cumplan los estándares europeos e internacionales más exigentes.



Tras reafirmar el compromiso de Vietnam de acompañar a las empresas, el secretario general y presidente To Lam aseguró que el país continuará perfeccionando su marco institucional, mejorando el entorno empresarial y de inversión, profundizando la reforma y simplificación de los procedimientos administrativos, desarrollando infraestructuras, elevando la calidad de los recursos humanos y facilitando el comercio y las inversiones. También se comprometió a resolver con rapidez las dificultades y preocupaciones legítimas de los inversores.



Por su parte, en sus palabras de bienvenida, el rey Federico X destacó que Dinamarca figura entre los principales inversores europeos en Vietnam y señaló el considerable potencial de cooperación en eficiencia energética, logística, alimentación, soluciones biológicas y salud. Añadió que la colaboración empresarial entre ambos países puede contribuir a crear empleo y desarrollar nuevas competencias entre la población.



El monarca subrayó la importancia del foro en un momento en que las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Dinamarca entran en una nueva etapa, más profunda, eficaz y sustancial. Asimismo, expresó su confianza en que ambas partes encuentren soluciones concretas que abran nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de sus pueblos.



En el marco del foro, ambos dirigentes presenciaron el intercambio de documentos de cooperación entre ministerios y organismos de los dos países en diversos ámbitos, entre ellos las ciencias de la vida, la biomedicina avanzada, la transformación digital en salud, la innovación y la formación de recursos humanos; los productos químicos, los fertilizantes y la energía sostenible; la energía eólica marina; las estrategias de suministro, las cadenas y los servicios aeronáuticos; la ciencia y la tecnología de la información cuántica; y la educación STEAM./.