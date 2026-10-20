Vietnam y Malasia refuerzan cooperación en materia de defensa

Hanoi (VNA)- El primer diálogo sobre políticas de defensa entre Vietnam y Malasia se celebró hoy en Hanoi, abriendo nuevas perspectivas para la cooperación bilateral y la profundización de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



El diálogo fue copresidido por el coronel general Nguyen Truong Thang, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, integrante permanente de la Comisión Militar Central y viceministro de Defensa de Vietnam, y por Datuk Lokman Hakim Ali, secretario general del Ministerio de Defensa de Malasia.



En esta ocasión, el jefe castrense vietnamita felicitó al Ministerio de Defensa de Malasia por el éxito en la organización de las reuniones militares y de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en 2025, año en el que Malasia ostentó la presidencia de dicha agrupación. Estos esfuerzos han contribuido a preservar el papel central de la ASEAN y a promover sus objetivos de paz, cooperación y desarrollo sostenible, tanto en la región como a nivel mundial.



Tras destacar el vigoroso desarrollo de las relaciones bilaterales en los últimos años, Nguyen Truong Thang señaló que la elevación de estos vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, en noviembre de 2024, constituyó un hito histórico.



Gracias a la implementación efectiva del memorando de entendimiento sobre cooperación en materia de defensa entre ambos Gobiernos -suscrito en diciembre de 2023 en Hanoi-, la cooperación bilateral en este ámbito ha arrojado resultados positivos. Estos se reflejan, en particular, en el intercambio de delegaciones y los contactos a todos los niveles -especialmente al más alto nivel-, el mantenimiento de mecanismos eficaces de consulta y diálogo sobre políticas de defensa, así como en el desarrollo de la cooperación en la industria de defensa y entre las diversas fuerzas y ramas de ambos ejércitos.



En cuanto a las orientaciones futuras, el oficial expresó su deseo de que ambos ministerios sigan materializando los entendimientos comunes alcanzados por los altos dirigentes de los dos países, además de implementar las directrices clave acordadas por ambas carteras durante la visita oficial a Vietnam del ministro de Defensa de Malasia en agosto de 2026.



Asimismo, ambas partes deben seguir consolidando la cooperación en materia de defensa como uno de los pilares fundamentales de las relaciones bilaterales. Las prioridades se centrarán en el intercambio de delegaciones y los contactos a todos los niveles -especialmente al más alto nivel-, el mantenimiento de mecanismos eficaces de diálogo y consulta, el fortalecimiento de la cooperación entre las distintas fuerzas y ramas militares, así como el desarrollo de la industria de defensa, la formación y los recursos humanos.



También se busca reforzar las consultas y el apoyo mutuo para preservar las posturas comunes de la ASEAN respecto a cuestiones de seguridad regional e internacional, explorando al mismo tiempo la posibilidad de ampliar la cooperación a ámbitos como la medicina militar, la ciberseguridad y las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



En el ámbito de la formación, Nguyen Truong Thang propuso que el Ministerio de Defensa de Malasia contribuya a mejorar el dominio del inglés de los oficiales del Ejército Popular de Vietnam. Esta colaboración podría materializarse, por ejemplo, mediante el envío de instructores malasios a los centros de formación del ejército vietnamita, o bien mediante la acogida de oficiales vietnamitas en Malasia para realizar cursos de inglés.



Por su parte, el Ministerio de Defensa de Vietnam está dispuesto a recibir a oficiales malasios para cursar estudios de lengua vietnamita, así como para participar en programas destinados a responsables internacionales de defensa en sus academias y centros de formación. Asimismo, fomenta el intercambio de visitas entre los centros de formación de ambos países con el fin de promover el entendimiento mutuo, el intercambio de experiencias profesionales y el fortalecimiento de la amistad entre los dos ejércitos y pueblos.



Por otra parte, Nguyen Truong Thang invitó a los dirigentes del Ministerio de Defensa de Malasia, a los representantes de las fuerzas armadas y a las empresas del sector de la defensa malayas a participar en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam -prevista para diciembre de 2026 en Hanoi- y a presentar en ella sus productos.



A su vez, Datuk Lokman Hakim Ali valoró los resultados concretos de la cooperación entre Vietnam y Malasia en general, y entre sus respectivos Ministerios de Defensa en particular. Consideró que la celebración de este primer diálogo marca una nueva etapa en las relaciones de cooperación bilateral en materia de defensa y abre nuevas perspectivas para su profundización.



El representante malasio expresó su deseo de que ambas partes continúen sus esfuerzos conjuntos en ámbitos como el intercambio de delegaciones, la formación, la industria de defensa, así como la ciencia y la tecnología. Esta cooperación contribuirá a profundizar la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Malasia, a promover el papel central de la ASEAN y a fomentar la paz, la estabilidad y el desarrollo tanto en la región como a nivel mundial.



En el marco del diálogo, ambas partes intercambiaron también sus puntos de vista sobre la situación mundial y regional, así como sobre cuestiones de interés común.



En lo que respecta a las cuestiones marítimas, Nguyen Truong Thang reafirmó el compromiso de Vietnam de resolver las disputas por medios pacíficos, respetando el derecho internacional, y de continuar sus esfuerzos para prevenir cualquier tipo de incidente en el mar.



Vietnam desea que Malasia colabore en el mantenimiento de la postura común de la ASEAN a favor de la resolución pacífica de las disputas marítimas, de conformidad con el derecho internacional -en particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982-. Asimismo, aboga por la aplicación plena y efectiva de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC), así como por la elaboración de un Código de Conducta (COC) que sea sustancial y eficaz en esa zona marítima./.

VNA