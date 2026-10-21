Exposición "Diálogo" reúne la escultura contemporánea de Vietnam y Japón

Tokio (VNA) - Más de 30 obras de escultores vietnamitas y japoneses se presentarán en la exposición de escultura en pequeño formato "Diálogo", que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre en la prefectura japonesa de Kanagawa.

Según corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Tokio, la exposición se celebrará por primera vez en Kanagawa, en coordinación con la Embajada de Vietnam en Japón, el Museo de Bellas Artes de Vietnam y las autoridades de la prefectura. Del conjunto de obras expuestas, 26 son de 13 escultores contemporáneos vietnamitas de distintas generaciones, cuyas creaciones reflejan lenguajes artísticos propios.

La muestra destaca la variedad de materiales y técnicas empleados, desde la piedra, el metal, la madera y la cerámica artesanal hasta técnicas tradicionales como la madera lacada y la laca en relieve, además de composiciones que combinan distintos materiales.

El pequeño formato de las piezas permite una contemplación cercana y concentra la expresión de las ideas creativas y las técnicas escultóricas. Desde las obras de lenguaje simbólico y poético hasta las basadas en estructuras geométricas minimalistas, las piezas invitan a reflexionar sobre el ser humano, la naturaleza y la vida. En conjunto, establecen un diálogo entre generaciones, materiales y concepciones artísticas, y ofrecen una mirada a la escultura vietnamita contemporánea.

Además de poner de relieve la diversidad de estilos, "Diálogo" servirá como espacio de intercambio cultural y contribuirá a fortalecer la amistad y los vínculos entre los pueblos de Vietnam y Japón.

La exposición, de entrada gratuita, estará abierta al público en la sede del Gobierno de la prefectura de Kanagawa, en la ciudad japonesa de Yokohama./.

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