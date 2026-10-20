Vietnam y Dinamarca acercan sus culturas a través de una estantería literaria

Copenhague (VNA)- Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la reina de Dinamarca, Mary, visitaron el 19 de octubre la biblioteca BIBLIOTEKET Rentemestervej, en Copenhague, e inauguraron una estantería vietnamita destinada a incentivar el hábito de la lectura y fortalecer el entendimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos.



Inaugurada en 2011, BIBLIOTEKET Rentemestervej es un espacio multifuncional que combina biblioteca, centro cultural, taller creativo y área comunitaria. Durante la visita, Ngo Phuong Ly y la reina Mary recorrieron la sala de lectura y el área infantil, donde también elaboraron juntas marcapáginas artesanales.



Ngo Phuong Ly expresó su reconocimiento al modelo educativo del centro por promover la lectura desde la infancia. Señaló que, pese a los cambios en el acceso a la información impulsados por la tecnología digital y la inteligencia artificial, los libros impresos y la cultura lectora siguen desempeñando un papel esencial en el desarrollo del pensamiento crítico, la imaginación y la empatía.



Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y la reina de Dinamarca, Mary, visitan el área infantil de la biblioteca. (Foto: VNA)



Con el objetivo de acercar al público danés la historia, la cultura y las costumbres cotidianas de Vietnam, Ngo Phuong Ly obsequió a la biblioteca una colección de obras representativas de la literatura nacional. Entre ellas figuran Las aventuras del grillo Men (De Men phieu luu ky), Tierra y bosques del Sur (Dat rung phuong Nam), relatos folclóricos sobre el origen de los descendientes del Dragón y el Hada (Con Rong chau Tien), la leyenda del santo Giong y diversas publicaciones sobre el patrimonio vietnamita.



Asimismo, destacó que los libros constituyen una vía privilegiada para conocer a otros pueblos y que la amistad duradera entre las naciones se construye sobre la comprensión de sus respectivas culturas, historias y valores. Añadió que Vietnam continuará ampliando la colección para responder a las necesidades de los lectores.



Por su parte, la reina Mary agradeció el obsequio y valoró la iniciativa como una contribución concreta al fomento de la lectura y al conocimiento de Vietnam, especialmente entre los jóvenes daneses. También recordó con afecto sus experiencias en el país asiático durante anteriores visitas junto con el rey Federico X y expresó su deseo de regresar próximamente.



Ngo Phuong Ly agradeció la cálida acogida de la Casa Real danesa y reiteró su deseo de recibir nuevamente a los Reyes de Dinamarca en Vietnam, con el fin de seguir promoviendo los intercambios entre ambos pueblos.



Durante el banquete de Estado celebrado la noche del 19 de octubre, el rey Federico X también hizo referencia a la entrega de la colección, destacó la importancia de los libros para ampliar los conocimientos y estimular la imaginación de los niños, y agradeció a Ngo Phuong Ly este significativo gesto.



La iniciativa, celebrada con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Dinamarca, contribuye a fomentar el amor por la lectura y a acercar la cultura vietnamita a las nuevas generaciones danesas a través de la literatura y el patrimonio nacional./.