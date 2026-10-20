Ruta Marítima Ho Chi Minh: Travesías de coraje e ingenio

Dak Lak, Vietnam (VNA) - A 65 años de la apertura de la Ruta Marítima Ho Chi Minh, el 23 de octubre de 1961, los llamados “barcos sin número” siguen siendo un símbolo del coraje, el ingenio y el espíritu de unidad del ejército y el pueblo vietnamitas, que desafiaron las líneas de vigilancia enemigas para transportar armas desde el Norte al frente de batalla del Sur durante la resistencia contra Estados Unidos por la salvación nacional.



Algunas embarcaciones cumplieron su misión y regresaron a salvo, mientras que otras quedaron para siempre en el fondo del mar. Seis décadas y media después, sus hazañas siguen formando parte de la memoria histórica nacional.



Entre la vida y la muerte



Según documentos históricos, en mayo de 1964, el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam encargó al Comité partidista de la provincia de Phu Yen estudiar y seleccionar un punto de desembarco para recibir por vía marítima las armas enviadas desde el Norte. Tras los trabajos de reconocimiento realizados en julio de ese año, eligieron la ensenada de Vung Ro, situada actualmente en la comuna de Hoa Xuan, provincia de Dak Lak, por sus aguas profundas y protegidas del viento, sus numerosas cuevas rocosas y las rutas secretas que la conectaban con las bases revolucionarias.



Entre finales de 1964 y principios de 1965, Vung Ro recibió cuatro embarcaciones sin número. El héroe de las Fuerzas Armadas Populares, teniente coronel Ho Dac Thanh, comandó el barco número 41 en las tres primeras travesías, durante las cuales transportó más de 200 toneladas de armas al campo de batalla del Sur y regresó sin contratiempos.



Durante la primera travesía por las aguas de las actuales provincias de Binh Dinh y Phu Yen, el barco número 41 despertó las sospechas de aviones enemigos. Poco después, un buque de guerra se aproximó y apuntó sus armas contra la embarcación.



Ante el peligro inminente, Ho Dac Thanh ordenó a sus hombres hacerse pasar por pescadores, izar la bandera del régimen de Saigón, remendar redes y secar pescado para ocultar su verdadera misión. Al cabo de aproximadamente una hora, el buque enemigo se retiró.

Una exposición de imágenes y objetos relacionados con los «barcos sin número» y la «Ruta Ho Chi Minh en el mar». (Fuente: VNA)





La primera llegada a Vung Ro, en la noche del 28 de noviembre de 1964, también estuvo marcada por dificultades, debido a la falta de embarcaciones pequeñas para trasladar las armas a tierra. El comandante decidió mantener el barco en la zona, ocultarlo cuidadosamente y esperar hasta la noche siguiente para descargar el cargamento. Con la ayuda de las fuerzas armadas y la población local, la operación se completó y la embarcación regresó a salvo.



Recuerdos que no se hunden con las olas



Recientemente, la Junta de Gestión de Sitios Históricos, dependiente del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Dak Lak, realizó filmaciones y fotografías de los restos del barco sin número C143, hundido en las aguas de Bai Chua, en la bahía de Vung Ro. Tras más de seis décadas bajo el mar, su casco presenta signos de oxidación y mineralización, y está cubierto de coral y otros organismos marinos.



De acuerdo con los registros históricos, en la noche del 15 de febrero de 1965, el C143, al mando del capitán Le Van Them y con unas 60 toneladas de armas a bordo, llegó a Vung Ro. Sin embargo, una avería en el cabrestante del ancla impidió que la embarcación abandonara el lugar antes del amanecer, lo que permitió que los aviones enemigos la descubrieran.



Ante el ataque, se destruyó el barco para proteger el secreto militar y evitar que el arsenal cayera en manos enemigas, antes de retirarse.



Tras este episodio, el teniente coronel Ho Dac Thanh volvió a comandar el barco número 41, que transportaba más de 60 toneladas de armas hacia el punto de desembarco de An Tho, en la entonces provincia de Quang Ngai. Se trataba de una operación experimental para introducir armamento en playas abiertas de la Región Militar 5 mediante el lanzamiento de la carga al mar, desde donde las fuerzas en tierra debían recuperarla.



Sin embargo, las olas rompieron la hélice y dejaron al barco sin capacidad de maniobra, mientras dos buques de guerra enemigos aguardaban en una emboscada mar adentro.



Ante la situación crítica, Ho Dac Thanh ordenó a sus hombres nadar hasta la costa, mientras él y el jefe de máquinas permanecían a bordo para preparar cargas explosivas y hundir la embarcación. Tras programar la detonación para 30 minutos después, ambos nadaron hasta tierra y lograron ponerse a salvo.



No obstante, solo se consiguió arrojar al mar alrededor de dos tercios del armamento y dos combatientes perdieron la vida. Estos acontecimientos evidencian la determinación de impedir que los barcos, las armas y sus compañeros cayeran en poder del enemigo.



Según Nguyen Le Vu, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, los documentos y materiales audiovisuales sobre el C143 se utilizarán en las exposiciones del sitio histórico de Vung Ro. El objetivo es ayudar a las generaciones posteriores a comprender mejor los combates y sacrificios del ejército y la población vietnamitas a lo largo de la Ruta Marítima Ho Chi Minh./.