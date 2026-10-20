Política

Líder vietnamita presencia el intercambio de acuerdos de cooperación entre Vietnam y Dinamarca

Vietnam y Dinamarca firman acuerdos de cooperación en energía, tecnología, logística, aviación, salud y educación.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el rey de Dinamarca, Federico X, asisten al foro empresarial entre ambos países. (Foto: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el rey de Dinamarca, Federico X, asisten al foro empresarial entre ambos países. (Foto: VNA)

Copenhague (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el rey de Dinamarca, Federico X, presenciaron hoy el intercambio de documentos de cooperación entre empresas y ministerios y organismos de ambos países.

La ceremonia tuvo lugar en el marco del Foro Empresarial Vietnam-Dinamarca celebrado en Copenhague, durante la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita al país indochino.

Entre los documentos suscritos figura un memorando de entendimiento (MdE) entre el Hospital 19-8, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam, y el Hospital Universitario de Aalborg (Dinamarca), para fomentar la cooperación en ciencias de la vida, biomedicina avanzada, transformación digital en el sector sanitario, innovación y formación de recursos humanos.

También se firmó un acuerdo entre Vietravel Tourism JSC y Nordic Travel Associates (NTA) sobre estrategia y desarrollo de productos turísticos; un MdE entre VinaCapital Logistics Holdings Ltd. y A.P. Moller Capital para impulsar la cooperación en logística aérea; y otro entre la Corporación de Fertilizantes y Productos Químicos de PetroVietnam, perteneciente al Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), y Topsoe para promover soluciones tecnológicas en los sectores químico, de fertilizantes y de energía sostenible.

Asimismo, PTSC M&C y Semco Maritime A/S firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para el período 2026-2030, con el objetivo de reforzar sus recursos y ampliar su presencia en el mercado mundial de proyectos de subestaciones eléctricas para parques eólicos marinos.

Vietjet y Satair suscribieron un MdE para ampliar su cooperación en el suministro de materiales, las cadenas de suministro y los servicios aeronáuticos, en apoyo a los planes de expansión de la flota y las operaciones de la aerolínea vietnamita.

Por su parte, la Corporación FPT y el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague acordaron establecer un marco de investigación y cooperación en ciencia y tecnología de la información cuántica, mientras que el Grupo Hateco y APM Terminals, perteneciente al Grupo Maersk, firmaron un MdE para cooperar en el estudio de inversiones, el desarrollo y la explotación de una terminal de carga ferroviaria en Hai Phong.

En el sector de la aviación, Vietnam Airlines suscribió tres memorandos de entendimiento: uno con el Aeropuerto de Copenhague para fortalecer la cooperación en aviación y operaciones aeroportuarias; otro con la Confederación de la Industria Danesa (Danish Industry) para explorar nuevas oportunidades de colaboración mutuamente beneficiosa, incluida la posible incorporación de la aerolínea vietnamita a esta organización; y un tercero con Scandinavian Airlines System (SAS) para ampliar los acuerdos de código compartido en el transporte de pasajeros y mercancías, los programas de viajeros frecuentes, los servicios a clientes corporativos y la gestión de nuevos sistemas de distribución.

En el ámbito energético, Petrovietnam y el Grupo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar el proyecto de energía eólica marina Nam Trung Bo 1, en la región centro-sur de Vietnam.

Por otra parte, el Comité Popular de la ciudad de Hue y Carlsberg suscribieron una carta de intenciones sobre la ampliación de la fábrica de cerveza de la empresa en el parque industrial de Phu Bai, mientras que el Comité Popular de Da Nang y Carlsberg Vietnam firmaron otra relativa a los compromisos de inversión de la compañía para el período 2026-2030.

En materia educativa, el Comité Popular de Hanoi y el Grupo LEGO acordaron cooperar en la ejecución de un proyecto de educación basado en el enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas).

Finalmente, el Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam y el Ministerio de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca suscribieron un acuerdo de cooperación en el sector energético./.

VNA
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