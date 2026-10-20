Vietnam busca reformar la Ley de Electricidad y armonizar intereses

Hanoi (VNA)- La Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy el segundo período de sesiones de la XVI Legislatura con debates en grupo sobre el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Electricidad, con énfasis en perfeccionar el mecanismo de fijación de precios y garantizar la armonía de intereses entre el Estado, las empresas y la población.



Durante los debates con la delegación de diputados de Ciudad Ho Chi Minh, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, señaló que la Ley de Electricidad n.º 61 entró en vigor el 1 de febrero de 2025, pero que, tras unos 20 meses de aplicación, han surgido dificultades que requieren solución.



La modificación de la norma busca agilizar los procedimientos de inversión, perfeccionar los mecanismos tarifarios, consolidar el modelo de compra directa de electricidad (DPPA) e impulsar el desarrollo de la energía eólica marina.



El dirigente propuso delimitar el alcance de las enmiendas y priorizar la solución de los problemas urgentes, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de las políticas. También pidió aclarar los principios de formación de los precios de la electricidad y de distribución de riesgos, evitando imponer cargas excesivas a los consumidores.



Asimismo, instó a evaluar cuidadosamente el impacto de las tarifas diferenciadas según los horarios de consumo y de la eliminación progresiva de los subsidios cruzados, especialmente en las facturas de los hogares y los costes de producción y comercialización.



Destacó además la necesidad de establecer claramente en la ley los aspectos fundamentales del mecanismo DPPA, los certificados de energía renovable (REC) y los criterios para aplicar mecanismos especiales a las infraestructuras eléctricas urgentes. También pidió reforzar el control de costes, la transparencia de la información y la delimitación de responsabilidades para evitar decisiones discrecionales.



El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, participa en un debate. (Foto: quochoi.vn)



Por su parte, durante los debates con la delegación de diputados de la ciudad de Hai Phong, el primer ministro Le Minh Hung afirmó que la revisión y actualización de la Ley de Electricidad es necesaria para garantizar la coherencia del sistema jurídico y resolver las dificultades detectadas en la práctica.



El jefe de Gobierno señaló que Vietnam se ha fijado el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos, apoyado en nuevos motores como la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital. En este contexto, la demanda de electricidad aumentará considerablemente debido al desarrollo de las industrias de alta tecnología, la atracción de inversión extranjera directa y la construcción de centros de datos.



Por ello, la legislación debe proporcionar una base jurídica sólida para movilizar inversiones y desarrollar de manera coordinada la capacidad de generación y las redes de transmisión, a fin de satisfacer las necesidades energéticas a largo plazo.



El primer ministro también subrayó la importancia de reformar los procedimientos administrativos y reducir los plazos de preparación y ejecución de los proyectos. El desarrollo de nuevas fuentes de generación debe ir acompañado de inversiones en redes de transmisión, especialmente en zonas económicas, parques industriales y regiones con elevada demanda eléctrica, para garantizar un suministro estable a las actividades productivas y empresariales.



Recalcó que la reforma legislativa debe proteger los intereses nacionales y los derechos de la ciudadanía, además de crear un entorno de inversión transparente y predecible que ofrezca seguridad a los inversores en proyectos de largo plazo. El Gobierno encargará al Ministerio de Industria y Comercio incorporar las propuestas de los diputados y revisar las disposiciones reglamentarias correspondientes para garantizar su viabilidad y coherencia.



En representación de los usuarios de electricidad, el diputado Dao Chi Nghia, de la ciudad de Can Tho, propuso mejorar los mecanismos de inversión en infraestructuras de transmisión, la selección de inversores y la determinación de las tarifas, con el fin de garantizar la armonía de intereses entre el Estado, las empresas y los usuarios. Sugirió incluir expresamente en los pliegos de licitación los precios, la duración de los contratos y las condiciones esenciales, a fin de evitar renegociaciones que alteren los resultados de la adjudicación, salvo en los casos previstos de antemano.



Por su parte, el diputado Hoang Van Tuyen, de la ciudad de Hai Phong, respaldó el establecimiento de un sistema tarifario transparente que refleje los costes reales. Asimismo, recomendó evaluar rigurosamente las repercusiones de la eliminación gradual de los subsidios cruzados entre categorías de consumidores y regiones, prestando especial atención a las comunidades de zonas con condiciones socioeconómicas desfavorables.



El mismo día, la Asamblea Nacional también debatió en grupos los proyectos de leyes destinados a modificar y complementar diversos artículos de las legislaciones relativas al comercio, la competencia, la gestión comercial, la protección de los derechos de los consumidores, la educación física y el deporte, el turismo, las bibliotecas, la cinematografía, el patrimonio cultural, la publicidad y la prensa./.