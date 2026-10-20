Empresas estadounidenses de tecnología y energía exploran oportunidades de inversión en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh está dispuesta a acoger y facilitar las inversiones de empresas estadounidenses para profundizar y hacer más sustancial y efectiva la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Estados Unidos, afirmó el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Van Duoc.



Durante una reunión celebrada hoy con Kelly Coldiron, subsecretaria adjunta de Comercio de Estados Unidos para Asia y directora ejecutiva interina del programa SelectUSA, y una delegación de empresas estadounidenses que visita la urbe, Nguyen Van Duoc valoró que Coldiron y la delegación empresarial hayan elegido Ciudad Ho Chi Minh como destino para explorar oportunidades de cooperación e inversión.



Asimismo, señaló que las empresas participantes cuentan con una amplia experiencia y sólidas capacidades en ámbitos como las energías limpias, los semiconductores, la inteligencia artificial (IA) y la economía digital, sectores que se ajustan a las orientaciones de desarrollo y cooperación de la ciudad.



El funcionario explicó que, tras la fusión administrativa, Ciudad Ho Chi Minh ha ampliado su espacio de desarrollo y orienta su crecimiento hacia la economía del conocimiento, la economía verde, las industrias de alta tecnología, los servicios, las finanzas internacionales, la economía marítima, el turismo, las energías limpias y la logística.



En este contexto, la zona de Ba Ria-Vung Tau constituye un polo estratégico para el desarrollo de la economía marítima, con especial atención al turismo costero, los puertos marítimos, las energías limpias -en particular, la eólica marina- y el sector del petróleo y el gas.



El funcionario expresó su esperanza de que la visita abra nuevas oportunidades de cooperación y permita atraer inversiones estadounidenses de gran envergadura en los sectores tecnológico y energético.



Por su parte, Kelly Coldiron destacó el potencial de cooperación económica, comercial y de inversión entre Estados Unidos y Vietnam, y subrayó que su país es uno de los socios importantes de Vietnam en el desarrollo económico y la transformación digital.



Al presentar la delegación empresarial estadounidense que visita Ciudad Ho Chi Minh para explorar oportunidades de inversión, Coldiron señaló que sus integrantes destacan en los ámbitos de la alta tecnología, la energía, la inteligencia artificial avanzada y la innovación. Estas empresas podrían colaborar con Vietnam y Ciudad Ho Chi Minh en el suministro de centros de datos, infraestructuras digitales y tecnologías y soluciones avanzadas para impulsar la economía digital y sectores como las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial y los semiconductores.



La funcionaria también expresó su deseo de que Ciudad Ho Chi Minh se convierta en un destino para proyectos e iniciativas de cooperación impulsados por inversores estadounidenses y consorcios liderados por empresas de ese país. Según indicó, estas iniciativas generarían beneficios mutuos, contribuirían al desarrollo socioeconómico local y reforzarían la Asociación Estratégica Integral entre Estados Unidos y Vietnam, al tiempo que abrirían nuevas oportunidades de cooperación comercial y de inversión entre ambos países./.

VNA