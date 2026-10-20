Vicepremier celebra el proyecto de Escuela de Negocios de HKU de abrir un campus en Vietnam

Hanoi (VNA) – El viceprimer ministro de Vietnam, Le Tien Chau, acogió con satisfacción la propuesta de la Escuela de Negocios de la Universidad de Hong Kong (HKU) de establecer un campus en Vietnam, durante una reunión celebrada hoy con el profesor Hongbin Cai, decano de dicha institución.



Tras destacar el prestigio internacional de la HKU, considerada la universidad de investigación más antigua de Hong Kong (China), Le Tien Chau elogió la labor de la oficina de representación de la institución en Vietnam desde su apertura en 2022. Esta ha contribuido a gestionar más de 4,7 millones de dólares en becas para estudiantes vietnamitas y ha organizado programas de formación en gestión de inteligencia artificial y transformación digital para una delegación de alto nivel de la Asamblea Nacional de Vietnam.



El vicepremier señaló que Vietnam considera el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados uno de sus tres objetivos estratégicos prioritarios. En este sentido, la Resolución n.º 71-NQ/TW del Buró Político también establece la necesidad de reforzar la cooperación internacional y fomentar una mayor inversión extranjera en la educación superior.



En este contexto, Le Tien Chau acogió con satisfacción la propuesta de la Escuela de Negocios de la HKU de establecer un campus en Vietnam y desarrollar en Hanoi una plataforma global de investigación y formación empresarial, al tiempo que subrayó la importancia de una cooperación educativa estrecha y sostenible.



El funcionario afirmó que Vietnam continúa perfeccionando su marco institucional y mejorando el entorno de inversión para facilitar las actividades de la institución. Añadió que el Decreto gubernamental n.º 361/2026/ND-CP establece las condiciones específicas para que las instituciones extranjeras de educación superior puedan abrir campus en el país.



Para avanzar en el proyecto, Le Tien Chau propuso adoptar un enfoque gradual, comenzando con programas de formación conjunta en colaboración con prestigiosas universidades vietnamitas o con cursos piloto en ámbitos específicos. Estas iniciativas permitirían evaluar la demanda y ampliar progresivamente la matrícula antes de iniciar los procedimientos necesarios y realizar las inversiones correspondientes para establecer un campus plenamente operativo.



También instó a la Escuela de Negocios de la HKU y a sus socios a profundizar la cooperación académica con Vietnam, promoviendo la participación de profesores de la universidad en actividades docentes y en la supervisión de doctorandos en el país. Asimismo, propuso impulsar la investigación conjunta, la publicación de artículos científicos en coautoría y la comercialización de los resultados de investigación.



Entre otras propuestas, el viceprimer ministro planteó establecer mecanismos de admisión prioritaria para jóvenes científicos y estudiantes destacados vietnamitas que deseen cursar estudios en la institución, aumentar tanto el número como el valor de las becas para estudiantes del país y apoyar la formación de docentes y gestores educativos vietnamitas.



Al señalar que los ámbitos de especialización de la institución coinciden con las prioridades y el potencial de desarrollo de Vietnam -entre ellos, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, los semiconductores, las finanzas verdes, la tecnología financiera, la administración de empresas y la salud pública-, Le Tien Chau expresó su confianza en que la HKU se convertirá en un socio estratégico y un amigo de confianza de Vietnam, contribuyendo a desarrollar iniciativas de cooperación concretas y eficaces.



Durante el encuentro, Hongbin Cai presentó al viceprimer ministro el desarrollo de la escuela, su modelo operativo y sus estrategias de formación en los ámbitos de los negocios y la administración de empresas.



Asimismo, compartió la experiencia de la institución en internacionalización, establecimiento de alianzas e investigación, y destacó su capacidad para atraer a académicos de reconocido talento de todo el mundo./.

VNA