Emitan declaración conjunta sobre establecimiento de Asociación Estratégica Integral Vietnam - Dinamarca

Copenhague (VNA)- Vietnam y Dinamarca adoptaron una declaración conjunta para elevar sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica Integral, sobre la base de la confianza mutua, la igualdad y el respeto recíproco.



El documento se aprobó el 20 de octubre (hora local) en el marco de la visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por invitación del rey Federico X, con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



En la declaración conjunta, ambos países reafirmaron que los intereses comunes, el respeto mutuo y los históricos lazos de amistad constituyen los pilares de sus relaciones, y se comprometieron a profundizar la cooperación en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y la prosperidad.



En el ámbito político, las dos partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel por todos los canales, así como reforzar la cooperación interparlamentaria mediante el intercambio de experiencias legislativas, la supervisión de los acuerdos bilaterales y la coordinación en foros parlamentarios multilaterales. También mantendrán el mecanismo de consulta política entre ambas Cancillerías y promoverán el diálogo sobre cuestiones regionales e internacionales.



Asimismo, estudiarán medidas para facilitar la movilidad de sus ciudadanos, dando prioridad a las negociaciones de un acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos con datos biométricos. Ambas partes saludaron, además, la apertura del Consulado General de Dinamarca en Ciudad Ho Chi Minh.



En materia de cooperación internacional, regional y con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), los dos países se comprometieron a reforzar la coordinación en los mecanismos multilaterales y a defender el multilateralismo, el derecho internacional, el papel central de las Naciones Unidas (ONU) y la solución pacífica de controversias.



También destacaron la importancia de la paz, la estabilidad, la seguridad marítima y aérea, y la libertad de navegación y comercio en los mares y océanos, incluido el Mar del Este. Reafirmaron que la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982 constituye un marco jurídico integral que regula las actividades en los mares y océanos.



Dinamarca expresó su apoyo al papel central de la ASEAN y a la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045. Asimismo, ambas partes promoverán la cooperación entre la ASEAN y Dinamarca, así como entre la ASEAN y la Unión Europea (UE), en ámbitos como la transición verde, la energía, la economía digital, la tecnología, la innovación, las operaciones de rescate, la ayuda humanitaria y la respuesta ante desastres.



En comercio e inversión, Vietnam y Dinamarca manifestaron su determinación de ampliar los intercambios comerciales y los flujos de inversión, eliminar barreras y defender un sistema de comercio internacional abierto, basado en normas y con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como eje central.



La cooperación se centrará en la conectividad de las cadenas de suministro, la investigación, la formación de recursos humanos y el desarrollo de las energías renovables, las industrias de alta tecnología, la agricultura, la biotecnología, la logística, el transporte marítimo ecológico, la economía marítima, la aviación, la transformación digital, la salud y la educación.



Ambos países también alentarán a sus empresas a invertir en los respectivos mercados, ampliar las redes de proveedores y facilitar el acceso a los mercados de la UE y la ASEAN. Además, acordaron celebrar alternativamente las reuniones de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial, de Inversión y Tecnológica, aplicar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA) y promover la ratificación del Tratado de Protección de Inversión entre Vietnam y la UE (EVIPA) por los Estados miembros que aún no lo han hecho.



En ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, se impulsarán los proyectos conjuntos de investigación y la cooperación entre instituciones científicas y tecnológicas. Las partes intercambiarán experiencias sobre la comercialización de resultados científicos, el desarrollo de incubadoras tecnológicas y ecosistemas de emprendimiento, el gobierno digital y las ciudades inteligentes, además de facilitar la movilidad de estudiantes e investigadores.



En defensa, seguridad y justicia, ambos países coincidieron en que la paz, la estabilidad y la seguridad son condiciones esenciales para el crecimiento sostenible y la transición verde. Por ello, fortalecerán el diálogo y estudiarán la creación de un mecanismo bilateral de cooperación en seguridad marítima, además de impulsar el intercambio de información, la coordinación en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, ciberseguridad y lucha contra amenazas no convencionales.



También analizarán la acreditación recíproca de agregados de defensa y reforzarán la cooperación contra la trata de personas, la migración ilegal, la ciberdelincuencia, el narcotráfico y la explotación sexual. Asimismo, promoverán la asistencia judicial mutua, la extradición y el traslado de personas condenadas.



En respuesta al cambio climático, crecimiento verde y energía, los dos países reafirmaron su compromiso de mantener los objetivos de la Asociación Estratégica Verde, intensificando el diálogo y la cooperación en acción climática, protección ambiental y transición energética.



Las prioridades incluyen reducir las emisiones de carbono, ampliar el uso de energías renovables y tecnologías limpias, y apoyar a Vietnam en el cumplimiento de su objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050. Ambas partes también respaldarán la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo para facilitar el acceso a la financiación climática y promoverán las inversiones verdes responsables.



En transporte, se ampliará la cooperación en los sectores marítimo, aeronáutico, ferroviario, vial y logístico, al tiempo que se fomentará la apertura de rutas aéreas directas y el desarrollo de puertos modernos y de bajas emisiones.



En el ámbito sanitario, las partes reforzarán la atención primaria, la prevención de enfermedades no transmisibles y la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.



La formación profesional y la seguridad laboral también figuran entre las prioridades, junto con la agricultura sostenible, la inocuidad alimentaria y la reducción del desperdicio de alimentos.



En los intercambios pueblo a pueblo y la cooperación local, Vietnam y Dinamarca promoverán los vínculos entre gobiernos locales, asociaciones y empresas, así como proyectos relacionados con zonas urbanas verdes, economía circular, adaptación al cambio climático y turismo sostenible. Ambos países reafirmaron igualmente sus obligaciones de readmisión de ciudadanos conforme al derecho internacional.



Finalmente, las dos partes acordaron elaborar planes de acción conjuntos para garantizar la aplicación efectiva de la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Dinamarca, adoptada en Copenhague el 20 de octubre de 2026, fecha en la que entró en vigor./.

VNA