Vietnam y Dinamarca elevan sus relaciones bilaterales a una asociación estratégica integral

Copenhague (VNA) – En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, mantuvo hoy en Copenhague conversaciones con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, durante las cuales ambos líderes acordaron elevar los relaciones bilaterales a una Asociación Estratégica Integral.



Durante la cita, Mette Frederiksen destacó la importancia de la visita del máximo dirigente vietnamita, que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales (1971-2026). Señaló que esta refleja la confianza política mutua y la voluntad de llevar los vínculos bilaterales a una nueva etapa.



Asimismo, valoró los logros de Vietnam en materia de desarrollo socioeconómico e integración internacional, así como su creciente posición en la región y en el mundo, y reafirmó que el país indochino es uno de los socios importantes de Dinamarca en el Sudeste Asiático.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam felicitó a Dinamarca por sus destacados logros de desarrollo y destacó su economía avanzada, su elevada competitividad y calidad de vida, así como su liderazgo en la transición verde, las energías renovables, la ciencia, la tecnología y la innovación.



Ambos dirigentes valoraron la evolución positiva de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Dinamarca, cada vez más profundas y sustantivas tras 55 años de desarrollo. La cooperación, inicialmente centrada en la cooperación tradicional para el desarrollo, ha evolucionado hacia una asociación basada en la confianza, la igualdad y el beneficio mutuo, con hitos como el establecimiento de la Asociación Integral en 2013 y la Asociación Estratégica Verde en 2023.



Las dos partes coincidieron en la necesidad de aprovechar las nuevas oportunidades y las fortalezas de cada país para impulsar la cooperación bilateral y contribuir a sus respectivos objetivos de desarrollo.



En particular, los dos dirigentes acordaron aprobar una Declaración Conjunta para elevar las relaciones entre Vietnam y Dinamarca al nivel de Asociación Estratégica Integral, lo que establecerá un nuevo marco político y dará un impulso a una cooperación más amplia, profunda y eficaz, en beneficio de ambos pueblos y en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Al subrayar que Dinamarca es el segundo país de la Unión Europea (UE) en establecer una Asociación Estratégica Integral con Vietnam, Frederiksen expresó su deseo de seguir profundizando la cooperación bilateral en esta nueva etapa.



Para desarrollar el nuevo marco de relaciones, ambas partes acordaron mantener los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel y a otros niveles, reforzar la cooperación a través de los canales del Partido y del Estado, así como los intercambios pueblo a pueblo, y mejorar la eficacia de los mecanismos bilaterales. También promoverán los vínculos entre ministerios, sectores, localidades y empresas de ambos países.



En materia económica, comercial y de inversiones, los dos dirigentes identificaron estos ámbitos como un pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Asimismo, acordaron aplicar eficazmente el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), facilitar el acceso a los mercados, reforzar la integración en las cadenas globales de valor y suministro e incrementar el comercio bilateral.



Frederiksen valoró positivamente el entorno de inversión y las perspectivas de desarrollo de Vietnam, y reafirmó la voluntad de Dinamarca de ampliar la cooperación y alentar a sus empresas a invertir a largo plazo en el país, especialmente en proyectos de alta tecnología y respetuosos con el medio ambiente.



Por su parte, To Lam reconoció las contribuciones de empresas danesas presentes en Vietnam, como LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg y Vestas. Asimismo, destacó la necesidad de intensificar el diálogo sobre políticas, promover las inversiones y traducir los compromisos de cooperación en proyectos concretos.



Ambos dirigentes coincidieron en seguir aprovechando eficazmente la Asociación Estratégica Verde y en convertir la transición energética, la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible en prioridades estratégicas a largo plazo.



Frederiksen afirmó que Dinamarca está dispuesta a compartir experiencias y tecnología para ayudar a Vietnam a desarrollar las energías renovables, mejorar la eficiencia energética, impulsar una transición energética justa y cumplir su compromiso de alcanzar cero emisiones netas para 2050.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



El líder vietnamita pidió a Dinamarca que intensifique su apoyo a Vietnam en el perfeccionamiento del marco normativo, la movilización de financiación verde y el impulso de grandes proyectos de energías renovables, especialmente de energía eólica marina. También solicitó su colaboración para implementar eficazmente la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP).



Los dos dirigentes acordaron ampliar la cooperación en infraestructuras estratégicas, puertos marítimos, logística, transporte marítimo ecológico y conectividad de las cadenas de suministro. El secretario general y presidente, To Lam, dio la bienvenida a la participación de empresas danesas en el desarrollo de puertos, centros logísticos, infraestructuras de transporte y corredores de transporte verde en Vietnam.



En los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, ambas partes acordaron reforzar la investigación, la aplicación y la transferencia de tecnología en campos como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías cuánticas, la biotecnología, la biomedicina y las tecnologías digitales. También promoverán los vínculos entre universidades, institutos de investigación, centros de innovación y empresas, así como la formación de recursos humanos altamente cualificados.



Los dos países ampliarán igualmente la cooperación en salud, economía circular, desarrollo de ciudades inteligentes y adaptación al cambio climático. Asimismo, impulsarán los intercambios culturales, educativos y turísticos, la cooperación entre localidades y los contactos entre sus pueblos.



La primera ministra danesa destacó especialmente la contribución de la comunidad vietnamita, integrada por más de 18.000 personas residentes en Dinamarca, que se ha integrado satisfactoriamente en la sociedad de acogida, contribuye al desarrollo socioeconómico local y favorece el fortalecimiento de la amistad entre ambos países.



En cuanto a la cooperación multilateral, los dos dirigentes intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales, y acordaron intensificar la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, defender el multilateralismo y respetar el derecho internacional. También abogaron por impulsar una cooperación más sustantiva y eficaz entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE. Vietnam manifestó su disposición a desempeñar un papel de puente para fomentar la cooperación entre Dinamarca y la ASEAN.



Ambas partes se comprometieron a orientar a los ministerios y organismos competentes para que concreten y ejecuten cuanto antes los acuerdos alcanzados, a fin de garantizar que el nuevo marco de relaciones genere beneficios tangibles para los pueblos de ambos países.



En esta ocasión, el secretario general y presidente, To Lam, invitó cordialmente a Frederiksen a visitar Vietnam próximamente. La primera ministra danesa agradeció la invitación y la aceptó con agrado.



Tras las conversaciones, ambos dirigentes asistieron a la ceremonia de intercambio de documentos de cooperación entre ministerios, organismos y empresas de los dos países./.

