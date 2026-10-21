Máximo dirigente vietnamita recibe a Asociación de Amistad Dinamarca-Vietnam

Copenhague (VNA)– El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió el 20 de octubre (hora local) en Copenhague a Nils Bulb, presidente de la Asociación de Amistad Dinamarca-Vietnam, y a varios de sus miembros, en el marco de su visita de Estado al país europeo.



En un ambiente cordial, el dirigente vietnamita expresó su emoción por reunirse con los dirigentes y miembros de la Asociación, a quienes calificó de amigos cercanos de Vietnam. Destacó que siempre han apoyado al país, tanto durante los difíciles años de lucha por la reunificación nacional como en la actual etapa de construcción y desarrollo.



El Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas valoran profundamente y nunca olvidarán la solidaridad y el valioso apoyo brindados por el pueblo danés, señaló.



Afirmó que la amistad tradicional entre Vietnam y Dinamarca constituye un valioso patrimonio de ambos pueblos, y destacó el papel de la Asociación en el fortalecimiento de los vínculos entre sus ciudadanos.





En la reunión. Foto: VNA

Por su parte, Nils Bulb señaló que, durante casi cinco décadas, la Asociación se ha consolidado como un sólido puente para promover el entendimiento mutuo y la solidaridad entre ambos pueblos.



La entidad ha impulsado numerosas iniciativas para fomentar el conocimiento y la cooperación entre los dos países, incluidos los proyectos de salud comunitaria en zonas rurales y remotas, así como programas de apoyo a grupos vulnerables, especialmente mujeres y niños, enfatizó.



De cara al futuro, adelantó, la Asociación se propone seguir ejecutando eficazmente estos proyectos y ampliar su alcance en Vietnam, además de promover los intercambios educativos, las actividades de acercamiento entre los pueblos y la difusión de la cultura y la gastronomía vietnamitas en Dinamarca.



Nils Bulb reafirmó asimismo el compromiso de intensificar la cooperación entre la Asociación de Amistad Dinamarca-Vietnam y su homóloga vietnamita, así como de fomentar los intercambios populares, especialmente los vínculos entre las nuevas generaciones de ambos países.



El secretario general y presidente To Lam reconoció y valoró las contribuciones constantes y entusiastas de las sucesivas generaciones de dirigentes, miembros de la Asociación y amigos daneses que han acompañado a Vietnam durante el último medio siglo.



Informó que, con motivo de esta visita, Vietnam y Dinamarca elevaron oficialmente sus relaciones al nivel de asociación estratégica integral, convirtiendo a Dinamarca en el primer país nórdico y el segundo miembro de la Unión Europea en establecer este tipo de asociación con Vietnam.



Al subrayar la importancia de esta nueva etapa de desarrollo bilateral, instó a la Asociación a seguir desempeñando su papel de puente de amistad y contribuir a profundizar la asociación estratégica integral entre Vietnam y Dinamarca.



También la animó a difundir entre el público danés información sobre el país, el pueblo, la historia, la cultura y los logros de desarrollo de Vietnam, con el fin de consolidar una sólida base social y generar un impulso para que las relaciones bilaterales avancen hacia una cooperación cada vez más profunda, sustantiva y sostenible.



Asimismo, destacó la importancia de promover los intercambios culturales y educativos y de estrechar los vínculos entre los jóvenes, las organizaciones de amistad, las instituciones públicas, las empresas, las universidades y los centros de investigación de ambos países, a fin de desarrollar actividades conjuntas en ámbitos de interés común.



Por último, expresó su deseo de que la Asociación continúe acompañando a Vietnam en las iniciativas humanitarias y en el apoyo a los niños, las mujeres y otros grupos vulnerables.



También la alentó a aprovechar sus redes de colaboración para movilizar recursos e impulsar proyectos concretos en educación, salud, protección del medio ambiente y desarrollo sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países./.