Máximo dirigente de Vietnam se reúne con la comunidad de connacionales en países nórdicos

Copenhague (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reunió este lunes con el personal de la Embajada y representantes de la comunidad de compatriotas residente en Dinamarca, Islandia y el sur de Suecia, en el marco de su visita de Estado al primer país.

Durante el encuentro, el embajador de Vietnam en Dinamarca, Nguyen Le Thanh, destacó que los compatriotas se han integrado satisfactoriamente en las sociedades de acogida y contribuyen positivamente a su desarrollo, especialmente en ámbitos como la medicina, la ciencia y la tecnología, la educación y los negocios.

Asimismo, mantienen sus vínculos con la Patria, promueven la lengua y la cultura vietnamitas y participan activamente en iniciativas de cooperación entre Vietnam y los países donde residen.

Em el encuentro. Foto: VNA

El diplomático subrayó que la Embajada, además de impulsar las relaciones bilaterales y atender los asuntos relacionados con los vietnamitas en el extranjero, procura ser un hogar común para la comunidad. En el próximo período, promoverá la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países y ampliará la cooperación en biomedicina, tecnologías avanzadas, innovación y transición ecológica, conectando a expertos, universidades, hospitales y empresas.

Por su parte, representantes de la comunidad connacional expresaron su agradecimiento al Partido y al Estado por la atención prestada a los compatriotas en el extranjero, reafirmaron su confianza en las políticas de renovación de Vietnam y manifestaron su voluntad de preservar la identidad nacional y contribuir al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con esos países.

El secretario general del Partido y presidente, To Lam, señaló que, en el marco general de la política exterior de Vietnam, el país mantiene relaciones tradicionales de amistad y una fructífera cooperación con Dinamarca, Suecia e Islandia.

Los vínculos con Dinamarca se han profundizado y han adquirido un carácter cada vez más sustancial, especialmente en los ámbitos de la energía y la inversión verde, tras la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Verde, que abre perspectivas para alcanzar nuevas cotas de cooperación.

Estos logros son fruto de la política exterior abierta de Vietnam, que busca ser amigo y socio fiable de la comunidad internacional. Sin embargo, también reflejan las contribuciones de los compatriotas residentes en el extranjero, quienes, como "embajadores culturales" y "embajadores de la amistad", han conectado a ambas partes e impulsado la cooperación durante décadas, destacó.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, em el encuentro con la comunidad de compatriotas. Foto:VNA

En esta nueva era de desarrollo, es necesario seguir potenciando la fuerza de la gran unidad nacional y conectando los recursos internos con los externos. El Partido y el Estado necesitan especialmente la participación y las contribuciones de los vietnamitas residentes en el extranjero, afirmó.

La Resolución No. 23-NQ/TW del Buró Político define a la comunidad vietnamita en el extranjero como uno de los recursos estratégicos importantes para fortalecer el poder integral del país. En el futuro, el Partido y el Estado continuarán perfeccionando el marco institucional, los mecanismos y las políticas de manera coordinada, flexible e innovadora, con el fin de facilitar una participación más profunda de los vietnamitas residentes en el extranjero en la vida socioeconómica nacional y promover su papel en el desarrollo del país.

El mandatario expresó su confianza en que, en el futuro, las comunidades vietnamitas en Dinamarca, Islandia y Suecia seguirán desarrollándose de manera estable, integrándose satisfactoriamente en las sociedades de acogida y manteniendo sus vínculos afectivos con la Patria, al tiempo que contribuirán a construir un Vietnam fuerte y próspero.

Instó a los compatriotas a aprovechar su prestigio, posición y redes de contactos en los países de acogida para seguir desempeñando el papel de "puente de amistad estratégica" e impulsar una cooperación multinivel entre Vietnam y dichos países. También los animó a difundir ampliamente el mensaje de un Vietnam pacífico, renovado y comprometido con el desarrollo sostenible, así como a promover programas de cooperación bilateral y conectar a políticos, académicos, empresas y organizaciones internacionales para ampliar la cooperación y las inversiones en el mercado vietnamita.

El máximo dirigente manifestó su deseo de que las generaciones jóvenes, especialmente los expertos e intelectuales vietnamitas residentes en estos tres países, junto con los coterráneos en todo el mundo, se conviertan en puentes de transferencia tecnológica y contribuyan a compartir conocimientos y experiencias de gestión moderna, así como a conectar fuentes de financiación verde procedentes de grandes grupos empresariales para impulsar el desarrollo de la Patria.

También los exhortó a seguir difundiendo los valores culturales tradicionales y a preservar el idioma vietnamita para las generaciones futuras, creando una base sólida que permita a los jóvenes mantener sus vínculos con sus familias, su país y sus raíces nacionales.

Tras valorar los esfuerzos de todo el personal de la Embajada de Vietnam en Dinamarca, To Lam pidió a la misión diplomática que continúe promoviendo la iniciativa y la creatividad para impulsar las relaciones bilaterales, mejorar la protección consular y la labor con la comunidad, y consolidarse como un hogar común y un puente eficaz entre los compatriotas residentes en el extranjero y el país de origen./. In