Vietnam avanza en la estandarización de la medición de la economía digital

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro Ho Quoc Dung presidió hoy una reunión con representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST) y del Ministerio de Finanzas (MOF) para acordar un indicador y una metodología que permitan medir la contribución de la economía digital al producto interno bruto (PIB).



La economía digital es una prioridad estratégica para Vietnam, que se ha fijado el objetivo de elevar su peso en el PIB al menos al 30% para 2030, en consonancia con la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre los avances en ciencia y tecnología, innovación y transformación digital nacional, según el MOST.



Para evaluar con precisión los avances hacia esta meta, es necesario establecer indicadores unificados, métodos de medición comunes y fuentes oficiales de datos que reflejen de manera objetiva la contribución de la economía digital al crecimiento económico.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung pronuncia un discurso (Foto: VNA)

Durante la reunión, los participantes analizaron la aplicación de los indicadores de la economía digital en el marco de las resoluciones del Partido y del Gobierno, con especial atención a las definiciones, los métodos de cálculo y las responsabilidades de los organismos competentes.



También examinaron los indicadores para evaluar los avances en 2027 y definir una hoja de ruta hacia la meta de 2030.



Tras escuchar los informes de los ministerios y organismos pertinentes, el viceprimer ministro encargó al MOST coordinarse con el MOF para acordar la denominación del indicador destinado a medir, supervisar y evaluar la contribución de la economía digital al PIB.



Asimismo, ambos ministerios deberán precisar la definición, el alcance y el método de medición del indicador, así como establecer una metodología coherente para identificar y cuantificar la economía digital, antes de presentar sus propuestas al primer ministro.



Subrayó la necesidad de unificar la terminología, las metodologías y los indicadores estadísticos a fin de sentar unas bases sólidas para supervisar y evaluar los avances hacia los objetivos nacionales de desarrollo de la economía digital.



Según la Oficina Nacional de Estadística, dependiente del MOF, la economía digital representó el 12,87% del PIB en 2021 y el 14,02 % en 2025, calculado sobre la base del valor añadido. Vietnam se ha propuesto elevar esta proporción al 14,5% en 2026, de acuerdo con el plan de trabajo anual del Gobierno en materia de ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y el Proyecto 06. /.