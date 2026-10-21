Completan el cierre del vano principal del puente peatonal sobre el río Saigón

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La empresa Nutifood y el Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh completaron hoy el cierre del vano principal del puente peatonal sobre el río Saigón, cuyo diseño se inspira en la hoja de nipa y que conectará el muelle de Bach Dang con la nueva zona urbana de Thu Thiem.



El conjunto estructural, de unas 3.400 toneladas, fue transportado en barcaza desde Vung Tau hasta la zona de instalación, junto a la ribera de Thu Thiem. Está formado por el arco principal de acero, de 187 metros de longitud y unas 1.400 toneladas de peso, y una estructura auxiliar de soporte de aproximadamente 2.000 toneladas.



Los trabajos comenzaron en la madrugada del 21 de octubre. Tras liberar los anclajes, una embarcación especializada remolcó la barcaza hasta el centro del río y la giró para alinearla entre los apoyos TC01 y TC02. El arco se colocó entonces en la posición prevista para conectarlo con las estructuras ya construidas.



Para ajustar la posición y la altura del conjunto y transferir progresivamente su carga a los apoyos, los equipos emplearon gatos hidráulicos y transportadores modulares autopropulsados de varios ejes (SPMT). También bombearon agua de lastre a la barcaza para aumentar su peso y controlar su estabilidad durante la operación. Una vez colocado el arco, continuaron los trabajos de ajuste y desmontaje de la estructura auxiliar.

Ingenieros y trabajadores en la obra, durante los preparativos para el cierre del vano principal del puente peatonal sobre el río Saigón. (Foto: VNA)



Truong Hung, vicepresidente del Consejo de Administración de Nutifood, señaló que la empresa aspira a que el puente no solo conecte ambas orillas del río Saigón, sino que también ofrezca a la ciudad un espacio público atractivo. Añadió que la compañía seguirá coordinándose con las entidades pertinentes para completar las obras y realizar las inspecciones y pruebas técnicas necesarias antes de su puesta en servicio.



Financiado por Nutifood, el puente comenzó a construirse a finales de marzo de 2025, con una inversión cercana a un billón de dongs (38,65 millones de dólares). Tiene una longitud total aproximada de 720 metros y un tablero de vigas de acero de entre 6 y 11 metros de ancho. Su vano principal está formado por un arco de acero de 187 metros, suspendido mediante cables.



El puente tendrá un gálibo de navegación de 80 metros de ancho y 10 de altura para permitir el paso de embarcaciones por el río Saigón.



El proyecto ha completado alrededor del 90% de las obras. En ambos extremos del puente han concluido los trabajos en los accesos, mientras que los principales componentes de la obra están prácticamente terminados, incluidos la estructura del puente, las escaleras de caracol y convencionales, los ascensores, el depósito ornamental de agua y la estación de bombeo./.