Caso Mr. Pips: Juicio telemático contra 188 acusados en tres sedes

Hanoi (VNA) - El Tribunal Popular de Hanoi efectuará el próximo 26 de octubre el juicio en primera instancia contra 188 acusados en el caso de Pho Duc Nam, alias Mr. Pips, y sus cómplices, por los delitos de “Estafa y apropiación indebida de bienes”, “Blanqueo de capitales”, “Ocultación o receptación de bienes de origen delictivo” y “Evasión fiscal”.



Debido al elevado número de participantes en el proceso -188 acusados, más de 200 abogados y cientos de víctimas y otras personas implicadas-, el juicio se desarrollará en formato presencial y telemático en tres sedes.



La principal tendrá lugar en la gran sala de vistas del Tribunal, donde estarán presentes el tribunal, representantes de la Fiscalía, más de 50 acusados y sus abogados. La segunda sede será el auditorio del Tribunal, para las víctimas y las personas con derechos e intereses legítimos relacionados con el caso. La tercera estará en el Centro de Detención N.º 1 de la Policía de Hanoi, donde se encuentran recluidos la mayoría de los acusados.



De los 188 acusados, 25 se encuentran en libertad provisional y 163 permanecen en prisión preventiva.



La Fiscalía Popular de Hanoi ha acusado a Pho Duc Nam, Le Khac Ngo (alias Mr. Hunter) y Nguyen Thanh Phong de estafa y apropiación indebida de bienes, así como de blanqueo de capitales, delitos tipificados en los artículos 174 y 324 del Código Penal.



Nguyen Thi Thuy, nacida en 1982 y residente en el barrio de Tam Thang, Ciudad Ho Chi Minh, está acusada de blanqueo de capitales y evasión fiscal, conforme al artículo 200 del Código Penal.



Otros siete acusados, entre ellos Nguyen Hoa Binh y Pho Duc Thang, padre de Pho Duc Nam, están procesados por blanqueo de capitales. Mientras tanto, Pho Duc Tuan está acusado de ocultar bienes procedentes de actividades delictivas.



Los 177 acusados restantes afrontan cargos de estafa y apropiación indebida de bienes.



Según el escrito de acusación, en 2017 Pho Duc Nam y el ciudadano turco Isik Uran crearon 36 sitios web vinculados a las aplicaciones MT4 y MT5, que suplantaban la identidad de plataformas internacionales de negociación financiera para atraer a clientes, inducirlos a abrir cuentas y depositar dinero con fines de inversión y, posteriormente, apropiarse de sus fondos. En realidad, estos sitios web no estaban conectados con los mercados internacionales y las operaciones estaban diseñadas para enfrentar a los clientes con los administradores de las plataformas.



Pho Duc Nam también ordenó crear empresas ficticias, abrir 66 cuentas bancarias y otras cuentas en intermediarios de pago, y alquilar oficinas en distintas localidades para contratar empleados y organizar una red de fraude estructurada.



La Fiscalía determinó que Pho Duc Nam desempeñó el papel de cabecilla de la trama y lo considera responsable de los 919 casos de estafa y apropiación indebida, que causaron un perjuicio económico cercano a los 57 millones de dólares.



Para blanquear los fondos obtenidos ilegalmente e invertirlos en activos, Pho Duc Nam destinó más de 20,5 millones de dólares procedentes de actividades delictivas a la compra de inmuebles, oro y dólares estadounidenses, entre otros bienes./.

VNA