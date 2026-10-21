Ciudad Ho Chi Minh recupera otros 58 restos de mártires en parque Le Thi Rieng

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh recuperó 58 restos de mártires, 15 de ellos acompañados de objetos personales, durante los primeros cinco días de la segunda fase de búsqueda y exhumación en el parque Le Thi Rieng, situado en el barrio de Hoa Hung.



Según la unidad, tras la ceremonia de homenaje e inhumación de los restos encontrados en la primera fase, celebrada el 14 de octubre, el Equipo K74 del Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh inició el día siguiente la segunda etapa del operativo para localizar a los combatientes caídos durante la Ofensiva General y el Levantamiento del Tet Mau Than (Año Nuevo Lunar del Mono de 1968).



Entre el 15 y el 20 de octubre, los efectivos ampliaron las excavaciones y procesaron alrededor de 500 metros cúbicos de tierra al día, pese a las dificultades provocadas por las intensas lluvias en la ciudad.



Oficiales y soldados del Equipo K74 aceleran la búsqueda y recuperación de los restos de los mártires en el Parque Le Thi Rieng. (Foto: VNA)



Solo el 20 de octubre, las fuerzas desplegadas utilizaron tres excavadoras, un camión basculante y dos camiones de carga para remover más de 550 metros cúbicos de tierra. Como resultado, recuperaron otros 11 restos de mártires y cuatro conjuntos de objetos personales.



Desde el 23 de junio hasta el cierre del 20 de octubre de 2026, las labores en el parque Le Thi Rieng permitieron localizar y exhumar un total de 789 restos de mártires, de los cuales 322 estaban acompañados de objetos personales. Del total, 756 fueron recuperados de forma individual y 33 procedían de ocho fosas comunes: dos en la zona A y seis en la zona B.



El Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh afirmó que las labores de búsqueda y recuperación de estos restos continúan con un alto sentido de responsabilidad y constituyen una expresión de homenaje y gratitud hacia los héroes y mártires que sacrificaron sus vidas por la liberación nacional, la construcción y la salvaguarda de la Patria./.