Vietnam apuesta por el turismo sostenible para atraer a visitantes internacionales

Thai Nguyen, Vietnam (VNA) - Thai Nguyen, una provincia del norte de Vietnam, busca atraer a más turistas internacionales mediante el desarrollo de experiencias de turismo sostenible que combinan paisajes naturales, plantaciones de té y la riqueza cultural de las minorías étnicas.



Del té verde a las experiencias culturales locales



En las colinas de té de Tan Cuong, los visitantes pueden participar en la recolección y elaboración artesanal del té, degustar la gastronomía local y recorrer las plantaciones en bicicleta.



Turistas internacionales disfrutan de la elaboración tradicional de té artesanal en la Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen, en la comuna de Tan Cuong. (Foto: VNA)

Rudiger, un turista alemán, destacó la oportunidad de conocer de primera mano las técnicas tradicionales de producción. Por su parte, Xiuliu, una visitante china, valoró la presencia del té en la gastronomía y la vida cotidiana de la comunidad.



La Cooperativa de Té y Turismo Comunitario Tien Yen combina la producción de té con los servicios turísticos. Su superficie de cultivo, ampliada mediante la cooperación con los hogares locales, alcanza las 30 hectáreas, de las cuales cinco cuentan con certificación ecológica. El establecimiento recibe unos 10.000 visitantes al año, aproximadamente el 30% de ellos extranjeros.



Otro destino destacado es la aldea Thai Hai, cuyo producto de turismo cultural de la etnia Tay cuenta con la clasificación nacional OCOP (Cada Comuna, Un Producto) de cinco estrellas. Sus casas tradicionales, gastronomía, rituales y canciones populares ofrecen a los visitantes la oportunidad de conocer la identidad de esta comunidad.



El lago Ba Be también atrae a turistas por sus paisajes naturales y su diversidad ecológica. Entre las actividades disponibles figuran los paseos en barco, la degustación de platos locales y las experiencias culturales. Desde principios de 2026, el destino ha recibido cerca de 35.000 visitantes, más de 4.000 de ellos extranjeros.



Estos modelos ponen de manifiesto el potencial del turismo basado en la naturaleza y la cultura. Su desarrollo sostenible, sin embargo, depende de la protección del medioambiente y la preservación de las tradiciones locales.



Ampliar los mercados internacionales



En 2025, Thai Nguyen recibió más de 7,3 millones de turistas, incluidos unos 292.000 extranjeros. En los primeros nueve meses de 2026, el número total de visitantes superó nuevamente los 7,3 millones, un 15,4% más que en el mismo período del año anterior. Los turistas internacionales sumaron más de 301.000, con un incremento del 24,8%, mientras que los ingresos del sector se estimaron en casi 406 millones de dólares, un 61,7% más.



La provincia cuenta con una oferta diversa que incluye paisajes naturales, patrimonio histórico y revolucionario, aldeas artesanales y zonas productoras de té, como Tan Cuong y La Bang. Pese a estas ventajas, la llegada de turistas extranjeros sigue estando por debajo de su potencial.



Nguyen My Linh, subdirectora del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, señaló que Thai Nguyen prioriza un modelo turístico verde, sostenible e innovador, basado en la cultura y con la participación de las empresas y las comunidades locales.



La provincia busca diversificar su oferta de ecoturismo, descanso, turismo cultural, comunitario y agrícola, además de las actividades deportivas y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE). También promueve la transformación digital, la mejora de los servicios y la cooperación con empresas turísticas y otros destinos.



Para 2030, Thai Nguyen se propone recibir unos 12 millones de visitantes, entre ellos un millón de extranjeros, generar ingresos turísticos por 25 billones de dongs y crear empleo para unos 10.000 trabajadores.



Entre sus mercados prioritarios figuran Corea del Sur, Japón, China, Europa y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). La provincia también prevé ampliar su alcance a India, Australia, Estados Unidos y Canadá, con especial atención a los viajeros interesados en la naturaleza, la cultura y el turismo sostenible.



Para alcanzar estos objetivos, Thai Nguyen planea mejorar las infraestructuras y las conexiones de transporte, desarrollar productos turísticos distintivos y elevar la calidad de los recursos humanos. Una mayor coordinación entre destinos, alojamientos y empresas permitirá diversificar las experiencias y prolongar la estancia de los visitantes.



La provincia considera que aprovechar los recursos locales, proteger el medioambiente y conservar el patrimonio cultural es esencial para generar ingresos para las comunidades y reforzar su competitividad en el mercado turístico internacional./.